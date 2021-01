Deadpool/ Video, su Italia 1 il film con Ryan Reynolds (oggi, 31 gennaio)

Deadpool va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 31 gennaio, a partiredalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 dalla Twentieth Century Fox in collaborazione con Marvel Entertainment ed altre case cinematografiche. Il soggetto è basato sull’omonimo personaggio del fumetto di Rob Liefeld e Fabian Nicieza mentre la sceneggiatura è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick con la regia affidata a Tim Miller.

Le musiche della colonna sonora sono firmate da Junkie XL, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Angus Strathie mentre nel cast sono presenti Ryan Reynolds, Ed Skrein, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Gina Carano, Andre Tricoteux, T.J. Miller e Leslie Uggams.

Deadpool, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Deadpool. Wade è un ex soldato che per una situazione di disonore è stato congedato anzitempo dalle forze speciali, per cui ora per vivere porta avanti la carriera di mercenario occupandosi di vicende più o meno importanti. E’ stato assoldato da una giovane ragazza per minacciare uno stalker che non la lascia tranquilla. Gran parte del suo tempo libero lo passa all’interno di un pub insieme al suo amico di sempre che peraltro è anche il gestore. Per passare il tempo all’interno di questa struttura organizza una sorta di lotteria chiamata Deadpool in cui ci sono delle scommesse su chi sarà il prossimo a morire. Una sera l’uomo fa la conoscenza di una bellissima ragazza di nome Vanessa, è subito colpo di fulmine.

Un amore immediato e per certi versi sperato che cambia completamente l’orizzonte per Wade il quale riprende ad avere una vita per così dire tranquilla e indirizzata alle tante attenzioni che vuole dare alla sua adorata. Purtroppo la loro vita matrimoniale ormai prossima al grande passo, viene distrutta in un attimo dalle analisi mediche che fanno emergere un cancro terminale per il povero Wade. Vanessa vuole stare vicino al suo amato il quale dal proprio canto è distrutto soprattutto dall’impossibilità di potere essere felice al fianco della sua ragazza.

Una sera mentre si trova nel suo solito pub fa la conoscenza di uno strano avventuriero che si dice essere una sorta di reclutatore di persone pronte a sottoporsi ad un esperimento che permetterà di risolvere problematiche di salute, in particolare di far guarire dal cancro. Viene portato in un laboratorio clandestino all’interno del quale viene sottoposto a una serie di trattamenti da parte di uno spietato medico inglese di Francis.

Grazie a questi trattamenti muta il genere di Wade ma per via dell’astio che nel frattempo si è creato con Francis, viene storpiato in volto. Da questo momento in poi Wade si trasforma in un misterioso combattente mascherato di nome Deadpool che ha come unico motivo di vita quello di vendicarsi.

