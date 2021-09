Dean Berta Vinales morto dopo incidente in Supersport 300/ Era il cugino di Maverick

Tragedia in Superbike e precisamente nella categoria Supersport 300: è morto a seguito di un incidente Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, pilota delle MotoGp con l’Aprilia. Appena 15enne, nato il 20 aprile del 2006, a Palau-Saverdera, Dean Berta Vinales stava correndo con la sua Yamaha Yzf-R3 del Viñales Racing Team gestito dal papà di Maverick, la Gara 1 del Gp di Spagna, ad Jerez, quando è stato vittima di un terribile incidente per cui purtroppo non vi è stato nulla da fare. Subito dopo la tragica notizia, Gara 1 della Superbike e anche quella della categoria Superport 600 sono state annullate in segno di rispetto nei confronti del giovane pilota, e i centauri si sono stretti attorno alla famiglia del 15enne.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport il talento delle due ruote è stato vittima assieme ad altri quattro piloti di una rocambolesca caduta avvenuta in curva due, quando si stava percorrendo l’undicesimo giro. Oltre a Vinales, coinvolti anche Alejandro Carrion della squadra Kawasaki GP Project, Daniel Mogeda, Team#109 Kawasaki e Harry Khouri, Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki. Come purtroppo già accaduto altre volte, Dean Berta pare sia stato investito dopo essere caduto, e di conseguenza si è capito subito che le conseguenza per il ragazzo fossero.

DEAN BERTA VINALES MORTO IL CUGINO DI MAVERICK: L’ANNUNCIO DELLA SBK

A conferma del dramma, la diretta televisiva è stata interrotta, e pochi minuti dopo, alle ore 15:11, è giunto il comunicato ufficiale della Superbike in cui veniva annunciata la morte del pilota. “Siamo profondamente rattristati per la perdita di Dean Berta Vinales – si legge sulla pagina Instagram ufficiale della Superbike – la famiglia del #WorldSBK manda amore alla sua famiglia, ai suoi cari e al suo team. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean – conclude la breve nota – guida in pace”. Inizialmente era stato preparato l’elicottero per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Siviglia, ma quando arriva la notizia del decesso il velivolo è stato fatto rientrare.

