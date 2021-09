Dean Berta Vinales morto: struggente addio della fidanzata Rebecca/ “Sempre insieme”

Rebecca Ortolá, fidanzata di Dean Berta Vinales, il pilota 15enne morto a causa di un incidente in pista durante Gara 1 della SuperSport 300 a Jerez, affida ad una lettera il suo messaggio d’addio per il fidanzato con cui ha vissuto dei momenti indimenticabili e che porterà per sempre nel suo cuore. “Perché? Perché la vita è così? Perché ti porta via le persone che ami di più al mondo? Non ho la forza né le parole per esprimere il mio dolore. Dal giorno in cui ti ho conosciuto, abbiamo iniziato a parlare tutti i giorni, fino a quando sei andato via“, inizia così la lunga lettera che Rebecca ha scritto su Instagram pubblicando foto e video del tempo che ha potuto dividere con il suo fidanzato.

“Dal primo giorno sapevo che eri tu la persona giusta, nonostante gli alti e i bassi della nostra relazione, ero sicura che saremmo rimasti insieme per sempre, succeda quel che succeda, saremmo stati sempre tu ed io. Come è ingiusta la vita“, scrive ancora Rebecca.

La lettera di Rebecca, la fidanzata di Dean Berta Vinale: “Come è ingiusta la vita”

Rebecca ricorda i momenti passati insieme, i messaggi del buongiorno, i messaggi romantici o i messaggi si considerava estremamente fortunato per essere stato notato da lei. Sono parole ricche d’amore quelle di Rebecca, ma anche di dolore. Giovanissima esattamente come il fidanzato, sta provando ad affrontare l’enorme dolore che l’ha travolta.

“Hai meritato tutto il bene in questa vita. La tua famiglia e i tuoi amici saranno sempre con te. Adesso che non ci sei più, chi mi dirà ancora queste cose? Mi hai lasciato un vuoto così profondo. Ti prometto che ci vedremo presto. Come dicevi tu: “Sempre insieme, vita mia”. Ti amo con tutta me stessa. Sei l’amore della mia vita, adesso e per il resto dei miei giorni. Riposa in pace tesoro, tu sai già tutto”, conclude la fidanzata di Dean Berta Vinale.





