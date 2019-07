Death Race/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 1 luglio 2019)

Death Race riempirà la prima serata di oggi, 1 luglio, dalle ore 21:20 sul canale Mediaset Italia 1. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema durante l’anno 2008. Il regista di questo film d’azione ed automobilistico è Paul W. S. Anderson. I protagonisti del film sono il rinomato attore di cinema hollywoodiano Jason Statham in compagnia di Tyrese Gibson. I due anni più tardi si rincontreranno anche sul set della saga cinematografica di Fast and Furious. Nel cast del film sono presenti anche altri attori di grosso calibro come ad esempio Ian Mcshane, Joan Allen e Max Ryan. Le musiche del film sono state curate da Paul Haslinger mentre il comparto fotografico è stato messo a punto da Scott Kevan.

Death Race, la trama del film

Death Race si svolge in un ipotetico futuro. L’anno è il 2012 e tutte le nazioni sembrano andare in crisi. Una sorta di collasso globale fa precipitare il mondo e la società sembra essere davvero senza speranza. A causa di questa condizione, salgono i tassi di criminalità ed i governi mondiali per ottenere sistemi carcerari efficaci si affidano a corporazioni private. Quest’ultime cercano di ricavare dai propri detenuti quanto più profitto possibile, facendo gareggiare i reclusi e trasmettendo le gare via web, prendendo soldi da scommesse degli spettatori connessi. Le gare consistono in corse automobilistiche senza esclusione di colpi, dove si può anche perdere la vita. Tuttavia, se un condannato riesce a vincere per 5 volte di fila è libero di andare via dalla prigione. Jensen Ames è un ex campione di Nascar che purtroppo è costretto a lavorare come operaio dopo la caduta del sistema. Tornando a casa, trova la sua famiglia trucidata e viene colto in flagrante con un coltello in mano, all’arrivo della polizia. Jensen è stato incastrato da un uomo mascherato che voleva metterlo in cella. A questo punto, Jensen si troverà ad affrontare la corsa della morta in carcere se vuole guadagnare la libertà giustamente negata, affrontando rischi assurdi e scoprendo la crudeltà della società odierna.

