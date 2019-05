Death Stranding/ Video, nuovo trailer del videogame: tra confusione e realtà

Death Stranding è la grande novità targata Playstation che ha creato curiosità e confusione tra i fan dei videogame. Sulla pagina Facebook di Playstation Italia ci è STAO mostrato un invito per seguire una diretta su Twitch dove continuano ad essere proposte nuove immagini del videogame. Si è parlato poi delle ore 16.00 di oggi, 29 maggio, per vedere effettivamente online il nuovo trailer del gioco. Quello che però ancora non sappiamo è la data effettiva di uscita del gioco che in molti aspettano ormai da tempo. Le immagini viste fino a questo momento hanno sollevato molte domande con inquietanti personaggi che portano dietro di loro raccapriccianti feti. Tra le domande più gettonate c’è quella sull’effettivo ruolo del gamer all’interno di un contesto narrativo che appare via via sempre meno nebuloso. La giornata di oggi sarà quella giusta per approfondire il discorso e avere ulteriori informazioni.

Death Stranding: numerose curiosità sul mondo Playstation

Tra i grandi nomi dell’E3 c’è sicuramente Death Stranding, ma non solo. Questo perché sono numerose le sorprese a cui potremmo assistere. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di GameReactor pare che entro la prossima settimana avremo il piacere anche di vedere il primo trailer di The Last of Us 2, secondo capitolo di uno dei videogame più amati degli ultimi dieci anni. Il portale parla di un contatto diretto con la Sony che avrebbe rivelato il lancio del gioco nel prossimo autunno. Non solo perché parla anche della possibilità di vedere la prima versione di Playstation 5 uscire sul mercato nel 2020, anche se le date sono ancora da stabilire. Quello che appare abbastanza evidente è che per gli amanti di videogame il futuro si potrà considerare molto luminoso.

Il primo trailer





© RIPRODUZIONE RISERVATA