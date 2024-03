Debora Caprioglio, chi è l’ex fidanzato Klaus Kinski/ “Storia d’amore molto più normale di quanto si pensi”

Debora Caprioglio, chi è l’ex fidanzato Klaus Kinski? Storia d’amore che fece scandalo

La vita sentimentale e privata di Debora Caprioglio negli anni scorsi ha destato scandalo. L’attrice infatti è stata per lungo tempo fidanzata con Klaus Kinski. L’attore e regista tedesco è stato molto importante nella sua vita. I due hanno avuto una storia d’amore quando l’attrice aveva solo 17 anni. Chi è Klaus Kinski, ex fidanzato di Debora Caprioglio? Nato in Polonia nel 1926. La sua carriera è iniziata in teatro nel 1955 apparendo poi in film per il cinema che hanno avuto un successo internazionale come Il dottor Zivago e Per qualche dollaro in più di Sergio Leone.

Per quanto riguarda la vita privata, fu sposato tre volte ed ebbe una relazione con Debora Caprioglio dal 1987 al 1990. All’epoca la storia d’amore tra Klaus Kinski e Debora Caprioglio fece scandalo non solo perché l’attrice aveva solo 17 anni ma anche e soprattutto per l’enorme differenza d’eta. Il regista ed attore, infatti, aveva già 62 anni. Eppure, in una recente intervista l’attrice ha ricordato con parole piene di affetto l’ex fidanzato: “È stata una storia d’amore molto più normale di quanto si potesse pensare.” Il regista è morto d’infarto nel 1991 all’età di 65 anni.

Debora Caprioglio e il ricordo dell’ex fidanzato Klaus Kinski: “Cercava la serenità”

Nonostante siano passati più di trent’anni dalla morte di Klaus Kinski, Debora Caprioglio in una recente intervista al Corriere della Sera ha confessato che è stato uno dei suoi amori più importanti: “Klaus cercava la serenità. Era un uomo dotato di una grande leggerezza: amava la cucina italiana, raccontare aneddoti, stare in compagnia, divertirsi. Ma nel fondo Klaus era un uomo inquieto, come lo sono in genere gli artisti. Non è stato facile stargli accanto…”. Nonostante i due abbiamo avuto una storia d’amore contraddistinta da furiosi litigi ed intensa passione.











