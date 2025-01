Ci attendono ben tre appuntamenti con Max Pezzali nei prossimi giorni. Mercoledì 29 gennaio e il 1 e 2 febbraio 2025 il cantante si esibirà a Roma, presso il famoso Palazzo dello sport. Negli ultimi giorni l’artista sta portando avanti il “tour” intitolato “Questo Pala non è un albergo“, per celebrare i più grandi successi della sua carriera. Come svela il sito di vendita biglietti Ticketone, il concerto di Max Pezzali si terrà a Roma, al Piazzale sport alle ore 21.00.

Dopo la prima data del 28 gennaio 2025, Max Pezzali farà cantare e ballare tutti i suoi fan con altre tre date, appuntamenti imperdibili per chi è cresciuto con le sue canzoni. Il secondo si terrà mercoledì 29 gennaio, il terzo e il quarto il 1° e il 2 febbraio 2025, per un weekend lungo all’insegna della musica. Molti si stanno chiedendo quale sia la scaletta del concerto di Max Pezzali, dato che il cantante ha annunciato di voler riproporre tutte le canzoni che lo hanno reso l’idolo che è oggi. Per ora non è ancora stata annunciata la scaletta ufficiale, ma andiamo a vedere quali saranno i brani con cui Max ci farà sognare sul palco.

Scaletta concerto Max Pezzali, un tuffo nel passato e l’intro di Jovanotti

Dopo la messa in onda della serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” e dopo il concerto del 7 gennaio a Milano, Max Pezzali continua a celebrare la sua incredibile carriera a Roma Eur, al Palasport. Si tratta di un evento che promette un tuffo nostalgico nel passato, dato che il cantante riporterà sul palco alcuni dei suoi pezzi più famosi. Non a caso, i suoi brani si tramandano ormai da anni di generazione in generazione e in un evento come questo si attende davvero tanto entusiasmo.

Per quanto riguarda la Scaletta concerto di Max Pezzali per mercoledì 29 gennaio 2025, non si hanno ancora risposte ufficiali. Nessuno si è espresso riguardo all’ordine di uscita delle canzoni, ma vi forniamo una lista di quelli che potrebbero essere i brani eseguiti dall’artista, premettendo che prima di iniziare dovremmo assistere ad un’introduzione da urlo: “Ragazzo fortunato di Jovanotti“.