Max Pezzali è da anni felicemente sposato con Debora Pelamatti, che ha sposato solamente nel 2019. I due si sono detti “sì” dopo 6 anni insieme: sono stati fidanzati a lungo, infatti, prima di dichiararsi amore eterno. Debora e Max, però, si conoscono da ben prima: sono infatti amici dal 1995 ma solamente molto più tardi si sono cominciati a guardare con occhi diversi aprendo il loro cuore all’amore reciproco. Debora, infatti, era la migliore amica di Max, che a sua volta era fidanzato. Solamente quando entrambi sono diventati single, hanno capito che tra loro c’era qualcosa che andava oltre e per questa ragione hanno deciso di lasciarsi andare all’amore.

La loro non è una storia semplice: prima di legarsi a Debora Pelamatti, Max Pezzali era sposato con un’altra donna e aveva un figlio, Hilo, nato nel 2008 dall’amore con Martina Marinucci. Debora, che all’epoca era solamente una sua amica, viveva invece una relazione tossica. La donna era fidanzata e dopo aver scoperto una serie di tradimenti del compagno, e aver deciso di affrontarlo, è stata picchiata ed è finita in ospedale. Ha deciso così, coraggiosamente, di proseguire la sua vita senza quell’uomo violento e nello stesso periodo anche Max Pezzali si è lasciato, affrontando il divorzio. La moglie di Max Pezzali e il cantante, in quel difficile momento per entrambi, si sono fatti forza.

Chi è Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali: “Ci siamo innamorati così”

La moglie di Max Pezzali, Debora Pelamatti, a lungo è stata una sua amica. Dopo essersi trasferita a Pavia per l’università ha infatti conosciuto il cantante grazie a un’amica in comune e i due sono visti solamente quando lui tornava nella sua città d’origine. Sono rimasti amici per anni prima di affidarsi l’uno all’altra in un momento complicatissimo delle loro vite: il divorzio per lui, l’uscita da una relazione tossica per lei. “Tra una confidenza e l’altra ci siamo innamorati” ha spigato Debora. I due, dopo sei anni insieme, si sono sposati nel 2019.

Max Pezzali è anche papà di un figlio, Hilo, nato il 24 settembre del 2008 dal suo matrimonio con Martina Marinucci, con la quale si era sposato nel 2005. Nonostante la separazione dalla moglie, Max continua ad essere un papà molto presente nella vita di Hilo.