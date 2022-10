Debora Pelamatti, moglie Max Pezzali/ “Dopo il primo bacio non ci siamo più lasciati”

Debora Pelamatti e il primo incontro con Max Pezzali

Debora Pelamatti è la moglie di Max Pezzali. Un grande amore nato dall’amicizia quello tra i due che oggi sono inseparabili! Max Pezzali e Debora si sono incontrati per la prima volta nel 1995, ma all’epoca nessuno dei due avrebbe mai pensato che un giorno sarebbero diventati marito e moglie. Anzi lei in quel preciso momento era impegnata con un altro uomo come ha raccontato in una delle poche interviste rilasciate alla stampa: “era il 1995 quando ho conosciuto Max. Mi ero iscritta all’università di Pavia e alcuni amici ci hanno presentato. Qualche giorno dopo uno di loro mi ha chiesto se avevo piacere a rivederlo e da lì è iniziata la nostra bellissima amicizia”.

Nel 1995, infatti, Debora era felicemente impegnata ed innamorata di un bad boy come ha rivelato proprio lei: “era il classico ragazzaccio viziato e stupido che mi tradiva continuamente. I miei amici, Max compreso, non lo vedevano di buon occhio e quando partivo con lui nascondevo loro la verità. Un giorno Max, dopo aver scoperto le mie bugie, mi affrontò dicendo: ‘Se un amico ti dà dei consigli forse qualcuno potresti ascoltarlo, visto che così non è preferisco non vederti più, mi spiace che ti butti via così’. A quel punto lui non ha esitato a dichiarare il suo amore, consapevole che di non avere niente da perdere”.

Debora Pelamatti: quando è nato l’amore con Max Pezzali

Le parole pronunciate quel giorno da Max Pezzali a Debora Pelamatti sono state solo il preludio di una vera e propria dichiarazione d’amore da parte del cantautore. “A quel punto lui non ha esitato a dichiarare il suo amore, consapevole che di non avere niente da perdere” – ha raccontato Debora che in quel momento soffriva per amore e per l’ex. Qualcosa però è cambiato poco tempo quando, nel cuore della notte, la ragazza ha deciso di raggiungerlo a casa.

“Era la notte del 6 gennaio, mi sono infilata gli stivali, non ho tolto nemmeno il pigiama e sono corsa a casa sua alle tre. Non mi rispondeva, verso le 4 ha aperto la porta e gli ho detto che l’amavo Mi aspettavo una scena da film e invece… mi ha fatto entrare a casa e ha chiesto se volevo dormire lì, però mi ha messa in un’altra stanza” – ha raccontato Debora. Quella notte è cambiato tutto come ha raccontato proprio lei: “mi sono addormentata, la mattina era in cucina parlava di tutto, persino dell’Inter ma evitava l’argomento, poi dopo mezz’ora mi chiede se fossi stata ubriaca. Io sono astemia, e gli ho confermato che l’amavo ci siamo baciati e non me ne sono andata più via”.

