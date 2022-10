Deborah Compagnoni, chi è il nuovo fidanzato?/ La fine della relazione con l’ex marito Alessandro Benetton

Deborah Compagnoni chi è il un nuovo compagno?

Deborah Compagnoni ha un nuovo amore dopo la fine del matrimonio dall’ex marito Alessandro Benetton, padre dei suoi tre figli. Proprio così, l’ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino, dopo vent’anni d’amore e tredici di matrimonio con Alessandro Benetton è tornata ad innamorarsi. A lanciare il gossip è il ben informato settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini che ha rivelato “l’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni, dopo la rottura con Alessandro Benetton, da cui ha avuto tre figli, ha ritrovato l’amore in pista. Il suo nuovo compagno, infatti, è come lei un maestro di sci. D’inverno, perché d’estate fa la guida alpina”. Sarà davvero così?

Paolo Bonolis nega crisi con Sonia Bruganelli/ "Case separate? Quando vuoi bene..."

Una cosa è certa: non è dato sapere il nome del nuovo compagno e amore dell’ex campionessa che proprio sulle piste da sci ha conosciuto Alessandro Benetton, l’ex marito a cui è stata legata per quasi 20 anni.

Deborah Compagnoni e la fine del rapporto con l’ex marito Alessandro Benetton

La storia d’amore tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton è stata sicuramente importantissima. 20 anni d’amore di cui 13 di matrimonio suggellati anche dalla nascita di tre splendidi figli Agnese, Tobias e Luce. La notizia della fine del loro matrimonio è arrivata proprio dalle pagine del settimanale Chi, che aveva postato delle foto dell’imprenditore intento a trascorrere del tempo in compagnia dei figli senza però la moglie. Anche Dagospia aveva notato questa strana cosa commentando: “È un servizio fotografico di famiglia, ma non c’è neppure un accenno alla moglie” e rivelando “in realtà sono separati da tempo, lei si è già trasferita”.

JURASSIC WORLD IL REGNO DISTRUTTO/ Su Italia 1 il film con Jeff Goldblum nel cast

Poi è arrivata la conferma dai diretti interessati. Un grande amore culminato in un bellissimo matrimonio voluto principalmente dai figli come aveva raccontato in una intervista: “ci siamo sposati perché ce lo hanno chiesto i nostri figli. L’avremmo dovuto fare nel ’99, quando stava per arrivare la primogenita, ma avevamo sempre i fotografi addosso e non volevamo troppa pubblicità. Così, durante un viaggio in America, ci siamo fermati in una chiesetta di Tuxedo, e abbiamo celebrato le nozze insieme ad Agnese, Tobias e Luce. Nessun altro”

LEGGI ANCHE:

Guglielmo Mariotto "Luisella Costamagna? è venuta fuori una Moana Pozzi"/ Lei sbotta "Come ti permetti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA