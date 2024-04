Deborah De Luca: “Ho scoperto di avere un tumore”/ “Sono stata operata d’urgenza, ora…”

Utilizzare la propria notorietà e i social come strumenti di sensibilizzazione è un atto lodevole, di recente compito da Deborah De Luca che ha deciso di condividere su Instagram – come riporta Today – la sua difficile storia alle prese con la malattia: un tumore scoperto per caso. “Vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire anche ad una sola persona! 2 settimane fa dopo una biopsia mi è stato diagnosticato un tumore, scoperto per caso; tramite l’esperienza di un amica, non avevo nessun sintomo, stavo benissimo (in apparenza)”.

Geolier e Ultimo: "L'ultima poesia" é il singolo più venduto/ Tutte le posizioni in classifica FIMI

Deborah De Luca inizia da un punto focale; ovvero come spesso le condizioni apparentemente buone possano far abbassare la guardia in merito alla necessità di prevenire determinate patologie aspettando che emergano segnali evidenti. “Sono stata operata d’urgenza 6/7 giorni dopo la diagnosi perchè non c’era tempo, nel giro di 1 mese o 2 massimo il tumore sarebbe uscito dall’organo che lo conteneva, portando conseguenze che non voglio nemmeno scrivere ma che potete immaginare. Sono stata molto fortunata; sia perchè l’ho scoperto in tempo e sia perchè il mio lavoro mi ha dato i mezzi per operarmi privatamente, subito”.

Gianluca Guidi: “Cresciuto con la musica di Frank Sinatra”/ “Ho anche una vena di pittore ma...”

Deborah De Luca, un tumore scoperto per caso e l’importanza della prevenzione: “Non serve avere sintomi…”

Deborah De Luca ha dunque utilizzato il suo racconto per stimolare e sensibilizzare il suo pubblico affinché il tema della prevenzione divenga sempre più attuale e urgente. “A voi dico: controllatevi, prevenite. Non serve avere sintomi o sentirsi strani, io stavo benissimo. Fatelo un controllo e convincete i vostri amici e familiari a fare lo stesso. Una visita preventiva vi eviterà quello che ho vissuto io; il tempo in questi casi è tutto. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, per stare con chi ci vuole bene e per curarci”.

Loredana Lecciso e Al bano si sposano?/ Lei:"Matrimonio? Me lo ha chiesto ma gli ho detto di no"

Deborah De Luca, concludendo il post condiviso sui social, ha comunque rassicurato sulle sue condizioni dopo aver ultimato l’operazione per rimuovere non solo il tumore ma anche l’organo che lo conteneva. “Mi è stato tolto l’organo che conteneva il tumore, ora sto bene. Sono già partita per suonare in Arabia Saudita e anche tornata, non riesco a stare ferma; per fortuna c’è la mia tour manager/amica che sa fare le punture. Ora sto bene! Sono stata molto fortunata, prendetevi cura di voi stessi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA