Deborah Johnson è Amii Stewart a Tale e quale show/ Cristiano Malgioglio pronto a bacchettarla?

Deborah Johnson è Amii Stewart nella terza puntata di Tale e quale show 2021. La bella cantante figlia d’arte, questa sera salirà sul palco di nuovo per vestire i panni di una grande artista internazionale e non è la prima volta che lo fa anche con grande successo alla luce della classifica che l’ha vista impegnata in queste prime settimane.

Non c’è bisogno di dire che ancora una volta il ‘destino’ è dalla sua parte sia per quel che riguarda la fisicità e sia per quello che riguarda la vocalità dell’artista. Per lei le cose si stanno mettendo bene e anche nei panni di Amii Stewart, se riuscirà a reggere in presenza scenica e in estensione, siamo sicuri che Loretta Goggi e i suoi continueranno a premiarla, come finirà a questo punto?

Deborah Jonson è Amii Stewart questa sera sul palco di Tale e quale show 2021 ma è vero anche che la scorsa settimana si è fermata ad un passo dal podio chiudendo la serata al quarto posto con 54 punti. Venerdì scorso l’artista è salita sul palco nei panni di Tina Turner sulle note di What’s love got to do with it. Alla fine dell’esibizione, Deborah Johnson ha portato a casa un’altra standing ovation per la sua bravura.

Per Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo De Lucia (ospite in versione Maria de Filippi) è identica nel trucco, nei movimenti e nella voce. Ancora una volta è Cristiano Malgioglio l’unica nota fuori campo visto che si aspettava da lei molto di più. Questa sera riuscirà ad essere accontentato?

