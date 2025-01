Il cantante Fausto Leali ha trovato l’amore che ormai considera della sua vita alla terza occasione, con l’incontro nel 2001 con Germana Schena, una corista molto più giovane di lui, nello specifico di 30 anni più giovane. I due si sono conosciuti quando lavoravano insieme con lei che era corista nella sua band ma a quel tempo erano legati in altre relazioni.

Valerio Scanu, frecciatina ‘criptica’: “Ho pestato i piedi alle persone sbagliate”/ “I miei errori…”

Germana Schena ha avuto un altro matrimonio dal quale è nato Andrea, ragazzo che ora ha 18 anni e vive con Fausto Leali e appunto Germana. Inizialmente i due avevano mantenuto segreta la relazione, poi i due hanno ufficializzato tutto e si sono sposati a Foggia nel 2014. Raccontando di come è nata la loro storia Fausto Leali durante la loro trasmissione ha spiegato:

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ "Perdita dolorossima": è morto nel 2024

“Eravamo in macchina e ci siamo avvicinati. Da li è nato un matrimonio. Germana è stata la mia corista per un pò, lei aveva una relazione e un figlio poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un periodo di fidanzamento. Io sapevo che ci teneva tantissimo”, ha spiegato l’uomo nel corso di una lunga intervista.

Fausto Leali e le insicurezze di Germana Schena durante il loro rapporto

Nel corso di qualche intervista Germana Schena ha raccontato di aver avuto dei dubbi all’inizio, soprattutto per il fatto che Fausto frequentasse altre persone. Alla fine i due si sono ricreduti ed uno dei pochi problemi riguardano la gelosia di Fausto Leali, più volte manifestatasi nel corso di questi anni:

Mietta a Io Canto Senior, chi è / "A scuola mi vergognavo", l'infanzia difficile e il rapporto con i genitori

“Sono geloso, ho molti difetti e questo è uno anche se devo dire che lei non mi dà alcun motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento, poi – dopo qualche scappatoia – ho capito che lei fosse la ragazza giusta’. Durante un’intervista a Italia SI Fausto Leali ha svelato altre curiosità.

L’uomo è molto legato ad Andrea, il giovane figlio di Germana Schena e i due hanno un ottimo rapporto. Riguardo la storia con Germana Schena Fausto ha proseguito: “Ci conosciamo da 21 anni, lei ha sempre cantato nel mio gruppo ma io sono instabile con i miei matrimoni”. Fausto Leali ha raccontato che sicuramente anche la madre avrebbe approvato la loro storia, nonostante i due matrimoni precedenti e anzi sarebbe stata molto contenta della loro storia.