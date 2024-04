Deborah, Samantha, Lucrezia e Francis Faustino: chi sono i figli di Fausto Leali/ “Sono la cosa più bella”

Deborah, Samantha, Lucrezia e Francis Faustino: chi sono i figli di Fausto Leali

Fausto Leali è uno dei grandi interpreti della musica italiana e, tra carriera e vita privata, è pronto a raccontarsi oggi pomeriggio ai microfoni di Caterina Balivo, ospite de La volta buona su Rai 1. Il lato più intimo e privato del cantante è quello legato alla sua famiglia, al suo passato sentimentale e ai suoi splendidi 4 figli. Il primo matrimonio è stato celebrato con l’ex moglie Milena Cantù, cantante ed ex “ragazza del Clan Celentano”. La coppia si è sposata nel 1968 per poi divorziare nel 1983, e dal loro matrimonio sono nate due figlie: Deborah e Samantha.

A seguire, il cantante ha conosciuto la seconda ex moglie, Claudia Cocomello, estranea al mondo dello spettacolo. Dal loro matrimonio sono arrivati gli unici due figli della coppia, nonché il terzo e il quarto figlio complessivo di Fausto Leali: Lucrezia e Francis Faustino. Ora l’artista è felicemente sposato con la sua attuale moglie, Germana Schena, dalla quale non ha avuto figli. In compenso, però, ha stretto un rapporto molto profondo e quasi paterno con Andrea, figlio della Schena nato una precedente relazione.

Fausto Leali e il rapporto con i figli: “Sono la cosa più bella“

Fausto Leali è dunque padre di 4 figli, con i quali ha uno splendido rapporto e dei quali ha spesso parlato in numerose occasioni. In un’intervista rilasciata al Giornale di Brescia nel 2014, il cantante di A chi aveva raccontato: “Sono molto apprezzato dagli amici e anche delle mie… tre mogli, anche quando la storia è finita. Ho rapporti molto belli con i figli della prima e della seconda moglie, è normale averne, sono le loro mamme. I figli sono la cosa più bella dell’uomo“.

Il cantante aveva poi aggiunto: “È una cosa molto bella, ovvio, molto importante: è vero che ho avuto tre mogli, ma l’amore rimane, eterno. L’amore dei figli è il più forte, poi sono nonno di Sabina, 14 anni, e di Deborah, 13“. Leali ha inoltre scritto una bellissima canzone intitolata Una piccola parte di te, presentata al Festival di Sanremo 2009 e dedicata proprio al rapporto tra padri e figli.

