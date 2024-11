Quella di Deborah Vanini è una storia che – pur non avendo il sempre tanto ricercato lieto fine – resta impressa e fa addirittura commuovere, partita con una terribile notizia accompagnata a quello che sarebbe dovuto essere il momento migliore della sua vita, passata per una ferma disperazione, per la speranza ed anche per la rinascita, salvo poi incagliarsi nuovamente sui binari del dolore; il tutto vissuto da Deborah Vanini e dal suo compagno nell’arco di poco meno di 12 mesi dallo scorso settembre a pochissimi giorni fa.

A raccontare tutto l’accaduto è stata la stessa Deborah Vanini con un viralissimo post condiviso su Facebook (in calce a questo stesso articolo) lo scorso 22 settembre raccontando che “il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, ho scoperto anche di avere un tumore al quarto stadio” che ha bruscamente interrotto la sua “vita da sogno” vissuta fino al giorno precedente: “Dalla gioia più grande – ha raccontato la oggi 38enne – alla disperazione più assoluta” nell’arco di “25 secondi netti” seguiti da un vero e proprio “buio”.

La difficile scelta di Deborah Vanini: partorire o sottoporsi alle cure contro il tumore

Per mesi Deborah Vanini si è sottoposta ad ogni tipo di esame, trascorrendo interi giorni in ospedale ad arrivando – infine – alla più difficile delle scelte: dare alla luce la bimba che portava in grembo, oppure sottoporsi a tutto l’iter farmacologico “non compatibile con la gravidanza” per cercare di guadagnare qualche altro mese di vita in un periodo nel quale la donna confessa di aver “veramente toccato il fondo” prima di optare per la prima delle uniche due alternative che le erano rimaste.

Aiutata dallo staff dell’ospedale Niguarda (così) il 18 settembre Deborah Vanini ha potuto assistere al “primo vero miracolo” con la nascita – comunque difficoltosa dato che ricorda essere stata “prematura” e all’origine di “una tromboembolia al polmone” – della piccolissima Megan; ma come dicevamo in apertura questa non è (purtroppo) una storia a lieto fine, dato che poche ore fa dopo aver fatto appena in tempo a festeggiare il secondo mese di vita della figlia, Deborah Vanini si è spenta tragicamente.