Decisione Critica/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal

Decisione Critica, film di Rete 4 diretto da Stuard Baird

Decisione Critica va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, su Rete 4 a partire dalle 23.35. Il film d’azione del 1996, titolo originale Executive Decision, è stato distribuito da Warner Bros Italia Warner Home Video (gli scudi) e prodotto da Warner Bros., Silver Pictures. La regia è di Stuard Baird, candidato a 2 Premi Oscar nel 1979 come miglior montaggio per Superman e nel 1989 come miglior montaggio per Gorilla nella nebbia: La storia di Dian Fossey. Nel cast troviamo Steven Seagal, un attore combattente come Bruce Lee e Jean Claude Van Damme.

The winter palace/ Su Canale 5 il film con Danica McKellar

Inizia a imparare le arti marziali a sette anni e il suo debutto cinematografico arriva nel 1988 con Nico. La pellicola migliore è Trappola in Alto Mare. Il suo ultimo lavoro da regista è del 1994 dove ha diretto Sfida tra i ghiacciai, come attore ricordiamo: Attrition, Code of Honor e Contract to Kill. La protagonista femminile è Halle Barry, vincitrice nel 2002 di 1 Premio Oscar, 1 SAG Awards e Premio Orso d’argento al Festival di Berlino come migliore attrice protagonista per Monster’s Ball: L’ombra della vita. La maggiore popolarità l’ha ottenuta nel 2002 quando è stata una Bond-Girl in 007 la morte può attendere a fianco di Pierce Brosman -. Nel 2004 in molti la ricordano per aver interpretato CatWoman. Nel cast ci sono anche Kurt Russell, Joe Morton, Oliver Platt e Whip Hubley.

In vacanza su Marte/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica e Massimo Boldi

Decisione Critica, la trama del film

Decisione critica è un film d’azione e racconta la storia di un terrorista islamico di nome Nagy ‘Altar’ Hassan interpretato da David Suchet che per rimettere in libertà un suo amico prigioniero nelle carceri degli Stati Uniti, sale sul Boeing 747 destinazione Washington e mentre è in volo decide di dirottarlo. Non tutti sono convinti della richiesta di Nagy, difatti l’agente David Grant, da anni alle dipendenze dei Servizi Segreti, teme che il terrorista voglia lanciare l’aereo contro la città e farlo schiantare sugli edifici liberando nell’aria gas nervino contenuto nell’ordigno esplosivo.

Lansky/ Su Rai 3 il film con Harvey Keitel e Sam Worthington

Considerata l’ipotesi più accreditata, due uomini delle forze speciali vengono mandati dentro al Boeing con l’ausilio di un apparecchio tecnologico da poco fabbricato e non ancora sperimentato. Il mezzo dovrebbe agganciarsi al velivolo e permettere il trasferimento delle due unità. L’operazione viene affidata ad Austin Travis, interpretato da Steven Seagal che veste i panni di un abile Tenente Colonnello e alll’agente Grant.

Una volta introdotti all’interno del velivolo si rendono conto che devono agire con le proprie forze, senza l’appoggio del Pentagono, in quanto ogni tipo di comunicazione risulta interrotta. Non c’è tempo da perdere e bisogna fare in fretta, per sventare l’attentato occorre che tutto lo staff collabori. In soccorso della squadra sopraggiunge Jean (Halle Berry), un hostess molto coraggiosa e affascinante. Il film è ricco di scene piene di adrenalina, i passeggeri sono presi dal panico e il terrorista con le sue minacce tiene un paese sotto il suo potere. Riuscirà Grant a evitare la tragedia e a salvare la vita a tutti i passeggeri?

© RIPRODUZIONE RISERVATA