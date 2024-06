Decreto Campi Flegrei/ Fino a 900 euro a persona per lasciare casa (ultime notizie 27 giugno 2024)

Il nuovo Decreto dedicato ai Campi Flegrei, ha istanziato un bonus che varia dai 400 ai 900 euro per tutti coloro che devono lasciare la propria abitazione a causa dell’alto rischio sismico.

Il decreto relativo alla criptovalute insieme al decreto per le infrastrutture hanno dato il via libera anche per il nuovo decreto Campi Flegrei. L’unione di questo trio di decreti, rilascerà a tutti coloro che si ritrovano obbligati a lasciare la propria casa un bonus di 900 euro.

Decreto Campi Flegrei: ecco a chi spettano i 900 euro

Con il decreto Campi Flegrei tutti i fondi stanziati dal Governo per gli interventi pubblici, saranno destinati a tutte quelle persone che – come già accennato – a causa dell’altissimo rischio sismico, si ritrovano a dover lasciare la propria casa: in questo specifico caso, il contributo parte da un minimo di 400 fino a un massimo di 900 euro.

Nello Musumeci (ministro per la Protezione Civile), durante il corso dell’ultima conferenza stampa, ha tenuto a mettere i puntini sulle vecchie responsabilità di coloro che sono a capo della Regione Campania.

Per garantire una gestione che sia il più eccellente possibile di tutti gli interventi che si andranno ad eseguire, verrà nominato un commissario straordinario entro e non oltre un arco di tempo di 15 giorni.

Per ora non essendo ancora in possesso di notizie chiare, ci si basa sulle parole di Musumeci che per l’ennesima volta sottolineare che il fondo ( che vai dai 400 ai 900 euro per persona), sarà usufruibile da chi è obbligato ad abbandonare la propria abitazione.

All ’interno del decreto Campi Flegrei, sarà introdotto anche il divieto di costruire dei nuovi immobili destinati all’uso abitativo ad esclusione di stabilimenti e luoghi destinati al lavoro.Per il momento non resta che attendere l’uscita di quelle che saranno le linee guida da seguire per far fronte all’emergenza in corso dei Campi Flegrei.











