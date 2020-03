Decreto Coronavirus, diretta voto Parlamento/ 10 mld in deficit: le misure economiche

Non è ancora chiaro con quale calendarizzazione, ma oggi in Parlamento è atteso il voto sul nuovo Decreto anti-coronavirus con tutte le prime misure economiche urgenti per far fronte all’emergenza sanitaria, sociale e produttiva in Italia dopo il semi-lockdown imposto dal Dpcm 9 marzo firmato dal Premier Conte. Ieri per tutta la giornata il Governo ha incontrato prima le opposizioni per provare a trovare una linea comune sul voto odierno – ottenendo un sì parziale a patto di considerare questo Decreto come il primo di una lunga serie di misure economiche per far ripartire subito il Paese entrato in una difficilissima fase per la sospensione o drastica diminuzione delle attività lavorative – e dopo ha triangolato con la Commissione Europea (incassando l’ok della Von der Leyen, ndr) per ottenere il via libera ad uno sforamento del deficit ben più ampio degli iniziali 7,5 miliardi richiesti solo il 5 marzo scorso. Si parla di cifre che variano dai 10 ai 15 miliardi di euro e che dovranno definiti nell’ultima limatura possibile stamani nel Consiglio dei Ministri: al termine si avrà chiaro se effettivamente già da oggi il Parlamento potrà votare le misure d’emergenza (e dovrebbe essere così anche perché proprio per l’emergenza coroanavirus, la Camera e il Senato hanno ridotto i lavori al solo mercoledì e fino alle 18 di sera). «Il Parlamento non puo’ fermarsi, abbiamo dei doveri nei confronti dei cittadini italiani. Così abbiamo definito questa modalità straordinaria dovuta all’emergenza attuale e che speriamo di dover adottare il meno possibile. Ringrazio innanzi tutto le opposizioni per la serietà e disponibilità. Medesimo ringraziamento va anche alla maggioranza», ha spiegato il Presidente della Camera Roberto Fico dopo il via libera al “taglio” di 350 deputati in Aula invece che i soli 630, in modo comunque da garantire il voto a maggioranza assoluta sullo scostamento del deficit, misura necessaria per varare il Decreto sulle misure economiche anti-coronavirus.

LE MISURE ECONOMICHE DEL NUOVO DECRETO ANTI-CORONAVIRUS

Per l’intera giornata intensa di ieri, la prima effettiva di misure adottate del nuovo Dpcm “iorestoacasa”, il Ministro Gualtieri assieme a Castelli e Patuanelli ha tentato di ragionare sulla cifra da imporre nel Decreto e dunque da chiedere poi come sforamento del deficit, ma non solo: «Probabilmente chiederemo un deficit leggermente più alto per avere più possibilità di interventi. Non è detto che utilizziamo tutto nel primo decreto. Il limite di 7,5 miliardi è un limite che superiamo. Ci sarà una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi», spiegava il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli confermando le ipotesi di una sospensione importante di tasse, mutui e finanche le bollette per tutta l’area italiana. «Uno dei quattro canali su cui si sta indirizzando il governo per aiutare famiglie e imprese è quello della liquidità, che va garantita, e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto il territorio nazionale», ha ribadito il ministro M5s. Le altre misure – già evidenziate dal Governo nel CdM del 5 marzo scorso – riguardano nello specifico aiuti a famiglie e imprese sottomesse al duro sacrificio dell’emergenza Covid-19: si va dai 2 miliardi in deroga per la cassa integrazione fino al congedo speciale aperto anche per gli autonomi (stante la costante chiusura delle scuole di fatto per l’intero mese di marzo fino al 3 aprile prossimo). Sul fronte famiglie, sarà incrementato il bonus babysitter per il personale infermieristico con possibilità però di inserire nel Decreto economico un bonus per le famiglie che assistono anziani non autosufficienti. Tra le altre misure in cantiere, spiega il viceministro all’Economia all’Economia Antonio Misiani, vi sarebbe anche «ampia moratoria sui prestiti»: come ben spiega Lettera43 nel suo focus, questo potrebbe tradursi «in un rafforzamento del Fondo di Garanzia per le Pmi e in uno stop alle rate dei mutui prima casa per 18 mesi per le famiglie».





© RIPRODUZIONE RISERVATA