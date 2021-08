Decreto Green Pass, verso Cabina di regia/ Road map: locali, treni, scuola e lavoro

VERSO CABINA DI REGIA SUL GREEN PASS

Nelle prossime ore dovrebbe essere convocata la Cabina di regia politica a Palazzo Chigi per dirimere le regole del nuovo Decreto Covid sul Green Pass, il “secondo capitolo” dopo il precedente provvedimento in vigore dal prossimo 6 agosto: da venerdì sarà infatti obbligatorio esibire il certificato verde per spettacoli, cinema, centri termali, piscine, palestre e ristoranti al chiuso. Come però già anticipato dal Premier Draghi, restano da fissare i vari obiettivi con adeguata road map anche per il “tris” di ambiti cruciali come trasporti a lunga percorrenza, lavoro e scuola.

Dopo l’incontro con i sindacati dove si è ragionato di possibili accordi sull’obbligo di Green Pass nelle aziende, l’attenzione ora viene puntata sulla scuola con le linee guida del Ministro Bianchi sulla ripresa a settembre che dovrebbero sbarcare nei prossimi giorni presso la Conferenza Stato-Regioni (qui la bozza del testo). L’impressione è che si possa stilare un percorso “a tappe” per valutare di volta in volta l’estensione del Green Pass laddove dovessero aumentare ricoveri e ospedalizzazioni nei prossimi mesi.

IL NUOVO DECRETO COME SARÀ? LA ROAD MAP

Tra oggi e domani, la Cabina di regia dovrebbe discutere sulla sintesi politica dei “tre” nodi rimasti sul tavolo: a seguire sarà convocato il Consiglio dei Ministri, in modo da far partire le nuove regole prima della data limite fissata dall’ultimo Decreto Covid (il 6 agosto). No obbligo vaccinale per la scuola almeno fino al 20 agosto, data considerata dal Commissario Figliuolo cruciale per capire l’andamento dei vaccini su docenti e studenti: l’obiettivo del generale è arrivare ad inizio settembre con almeno l’80% delle prime dosi effettuate mentre entro il prossimo 28 settembre si dovrebbe immunizzare l’80% dei ragazzi 12-17 anni. Il nuovo Decreto dovrebbe invece contenere l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori delle attività dove dal 6 agosto verrà richiesto il certificato Covid ai clienti. Su tutti dunque, alberghi, ristoranti, circoli sportivi e palestre: dato lo scontro interno con i partiti, l’intento di Palazzo Chigi è quello di evitare un Decreto che imponga nei fatti l’obbligo vaccinale in tutto il Paese, preferendo invece la via “blanda” e l’opera di convincimento. Si cercherà dunque di monitorare le vaccinazioni fino al 20 agosto per evitare da subito il Green Pass obbligatorio: se a quella data i numeri saranno ancora insufficienti, allora le restrizioni possibili sui “No Pass” potrebbero essere più stringenti. Capitolo finale sui trasporti: niente obbligo su metro, bus e tram (se ne riparlerà a settembre con la riapertura delle scuole), mentre dal 30 agosto potrebbe scattare l’obbligo per i viaggi a lunga percorrenza (treni, aerei, navi), in modo da non interferire con le vacanze già in corso e prenotate dagli italiani.

