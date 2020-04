Decreto liquidità, prestiti imprese a giorni/ “Senza garanzie fino a 800mila euro”

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli annuncia le misure previste per le piccole e medie imprese che verranno presentate al prossimo Consiglio dei Ministri. Lo fa con un post su Facebook, in cui spiega che sono previsti 7 miliardi per potenziare l’attuale Fondo di garanzia, ma anche prestiti fino a 25mila euro senza valutazione del merito di credito. Ai microfoni del Tg1 aggiunge poi che questi prestiti potranno essere richiesti negli istituti di credito nel giro di qualche giorno. Riguardo alla liquidità, spiega infatti che si tratta di una «emergenza evidente». Per questo non sono stati pensati strumenti nuovi, ma si è deciso di «implementare uno strumento che le banche conoscono bene». Sempre per soddisfare la grande necessità delle imprese, che è la liquidità il Ministero dello Sviluppo economico potenzierà l’attuale Fondo di garanzia per le Pmi, con uno snellimento burocratico, e lo doterà di circa 7 miliardi da qui fino alla fine dell’anno, ma avrà la capacità di generare «circa 100 miliardi di euro di liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti».

DECRETO LIQUIDITÀ, PRESTITI IMPRESE: LE MISURE

Il Fondo, grazie a questi interventi, viene trasformato secondo il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in uno «strumento poderoso a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi, a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono il cuore pulsante, la spina dorsale del nostro sistema produttivo». Il ministro spiega precisamente come potrà agire il Fondo. Ci sono tre filoni di riferimento: garanzia al 100 per cento per i prestiti fino a 25mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. C’è poi la garanzia al 100 per cento per i prestiti fino a 800mila euro, con la valutazione del merito di credito. Al 90 per cento invece per i prestiti fino a 5 milioni di euro, ma si potrà arrivare al 100 per cento con la controgaranzia di Confidi e la valutazione del solo modulo economico-finanziario. «Quindi si tiene conto soltanto della situazione finanziaria pre-crisi, senza considerare il modulo andamentale». Ad occuparsi della valutazione delle imprese medio-grandi per il rilascio del 90 per cento di garanzia sarà Sace, società specializzata nel garantire le imprese italiane sul fronte delle esportazioni.

DECRETO LIQUIDITÀ, PACCHETTO MISURE IN CDM

La Sace, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, resterà controllata da Cdp e si muoverà per le imprese medio-grandi sullo stesso modello che il Fondo di Garanzia per le Pmi avrà per quelle più piccole. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli conclude spiegando che non sono previsti costi di istruttoria della pratica. «Sono ammesse anche le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. L’effetto leva di questo strumento è stimato in 1 a 14 e consentirebbe alle imprese del nostro Paese di avere la liquidità oggi, in questo momento di difficoltà, e di potersi rilanciare domani». Il pacchetto di misure verrà presentato al prossimo Consiglio dei Ministri, che verrà convocato molto probabilmente domani. Stasera infatti ci si dovrebbe limitare a un pre-consiglio. Nella serata di ieri c’era stata un’altra riunione su questo provvedimento di sostegno alle imprese a cui ha preso parte anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.





