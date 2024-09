Il nuovo Decreto Salva Casa evidenzia quali sono i 20 interventi da poter fare senza la necessità di chiedere l’approvazione o il permesso in termini edili. Le operazioni sono molteplici: dall’illuminazione esterna ai pannelli solari fino alle inferriate.

Tra le novità contenute nel Decreto rientra cambia anche quello sulle vetrate panoramiche trasparenti (Vepa). Prima tale realizzazione era libera soltanto sui balconi sporgenti, adesso è possibile anche nei porticati e nelle logge purché non ostacolano (come ad esempio la chiusura) gli spazi pubblici.

Decreto Salva Casa: cosa cambia?

Il decreto Salva Casa ha apportato dei cambiamenti negli interventi che definiamo come “manutenzione ordinaria”. Si tratta di operazioni che non necessitano di comunicazioni, permessi o titoli abilitativi e possono essere effettuati nella piena autonomia.

Ne è un esempio l’installazione delle pompe di calore inferiori a 12 Kw e l’abolizione delle barriere architettoniche. Quello che importa per rendere possibili tali operazioni sta nell’installazione degli interventi necessari (come quelli in esempio) purché non limiti o cambi gli spazi pubblici.

Tende bioclimatiche e pergotende Sia le tende bioclimatiche che le pergotende rientrano nel decreto Salva Casa e la stessa disciplina è contenuta nel documento "Vepa". «Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera».