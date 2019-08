Decreto Sicurezza bis, diretta voto Senato/ Ribelli M5s: rischio numeri per Salvini

Il momento (forse) della verità è giunto: in Senato oggi si tiene il tanto discusso voto sul Decreto Sicurezza bis, dopo il lungo iter e l’approvazione alla Camera non senza “voti” dispersi all’interno del Movimento 5 Stelle. Al netto del voto sul decreto fortemente voluto da Salvini per inasprire ulteriormente le norme in materia di immigrazione (e non solo), la vera partita che si gioca oggi è ancora una volta una “resa dei conti” interna al Governo gialloverde dopo la tregua “calata” negli scorsi giorni a seguito dei continui scontri su quasi tutta l’agenza politica. Dalla Tav all’Autonomia, passando per la Manovra e la Flat Tax, Salvini e Di Maio non sembrano essere d’accordo quasi su nulla se non su un punto: i litigi devono finire, elezioni a questo punto non avrebbero senso e bisogna trascinare l’economia fuori dalla palude tramite la prossima Manovra di Bilancio. Un esame però decisivo per la continuazione del Governo passa oggi dal Senato dove i numeri della maggioranza, complici varie uscite negli scorsi mesi di alcuni M5s “espulsi” o “dimessi”, sono tutt’altro che solidi. La maggioranza assoluta per i 321 senatori è 161, e ad oggi Lega e M5s arriverebbero a 167: il problema è che dopo il costante braccio di ferro Salvini-5Stelle e la crisi interna della leadership di Di Maio, la fiducia nelle file grilline potrebbe non essere solida e schierata.

DECRETO SICUREZZA BIS, CHI SONO I POSSIBILI “FRANCHI TIRATORI” M5S

Chi ha già fatto sapere che il Decreto Sicurezza bis nn lo voterà per nessun motivo è Elena Fattori, la senatrice “ribelle” che ha già fatto firmato la petizione contro il Ministro Salvini sul fronte RussiaGate: oltre a lei però dati in forte dubbio sempre nel M5s sono anche i senatori Mattia Mantero, Virginia La Mura, Alberto Airola (in rotta per le note vicende Tav, lui piemontese tra i primissimi No-Tav nel Movimento 5Stelle) e Lello Ciampolillo. Sul fronte Lega, le condizioni di salute di Umberto Bossi potrebbero far scendere i voti compatti del Carroccio a 57 invece che 58; insomma, il Governo traballerebbe e avrebbe bisogno di “un aiuto” che di certo da Pd, Leu ed ex M5s (Nugnes, De Falco e De Bonis) non arriverà. Guardano tutti oggi a Forza Italia e Fratelli d’Italia per capire come e in che modo possano aiutare/affossare il Governo, pronto comunque a mettere il voto di fiducia sul provvedimento legato alla Sicurezza e al tema migranti. Tanto Meloni quanto Berlusconi sanno bene che il sostegno al Decreto Sicurezza bis potrebbe arrivare solo con l’uscita dall’aula dei parlamentari: al Senato infatti l’astensione vale comunque come quorum “valido” e non basterebbe per dare il proprio sostegno esterno a Salvini. Su Fratelli d’Italia l’ipotesi dell’uscita dall’aula è data come probabile, per FI invece la situazione è più complessa data la polveriera e le fronde interne al gruppo ex PdL viste in questa ultima settimana: nessuno poi vuole passare come “stampella” al Governo gialloverde ma, come già visto alla Camera, alla fine la tematica del Decreto potrebbe prevalere sulle logiche di opposizione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA