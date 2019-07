Lega, audio segreto: “Fondi dalla Russia”/ Buzzfeed incalza Salvini, lui: “Querelo”

Una trattativa segreta per finanziare la campagna elettorale della Lega con soldi russi? Le indiscrezioni su una riunione tra uomini vicini a Matteo Salvini ed esponenti del Cremlino erano state diffuse dall’Espresso, ma questa vicenda si arricchisce ora di un audio pubblicato dal sito Buzzfeed. È la registrazione di quell’incontro avvenuto lo scorso 18 ottobre nell’Hotel Metropole di Mosca. L’obiettivo di quel summit era trovare il modo per far arrivare al Carroccio decine di milioni di dollari. Nell’audio si sente spesso Gianluca Savoini, ex portavoce del ministro dell’Interno, ripetere: «Vogliamo cambiare l’Europa. La nuova Europa deve essere molto più vicina alla Russia». In quella riunione, nella quale Salvini viene chiamato “Trump italiano”, non era presente il vicepremier, ma il giorno prima aveva parlato delle sanzioni contro Mosca definendole «socialmente, economicamente e culturalmente folli». Buzzfeed non ha identificato i russi presenti all’incontro, ma spiega che si tratta di alti esponenti russi. La Lega dal canto suo ha sempre negato di aver ricevuto fondi dall’estero, ma questo audio potrebbe essere la prima prova di un finanziamento clandestino di Mosca a un partito nazionalista europeo.

LEGA, AUDIO SEGRETO: “FONDI DALLA RUSSIA”

La riunione registrata da Buzzfeed è durata un’ora e un quarto e si è parlato del coinvolgimento di un gigante russo dell’energia per la vendita di 3 milioni di tonnellate di petrolio all’Eni al valore di 1,5 miliardi di dollari. Da questa transazione, spiega Buzzfeed, sarebbero avanzati 65 milioni milioni di dollari per la Lega. Nel meeting si parla di un’operazione d’aiuto per la Lega durante la campagna elettorale per le Europee. Non è tardata ad arrivare la replica di Matteo Salvini, che ha pubblicato una nota dopo la pubblicazione degli audio. «Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia». Intanto il Partito democratico è partito all’attacco. «Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l’euro? Va tutto chiarito immediatamente», ha scritto su Facebook il segretario dem Nicola Zingaretti. L’ex leader del Pd Matteo Renzi si è unito: «O questa è una Fake News o questo è uno scoop clamoroso. Usare il petrolio russo per finanziare la Lega? Sarebbe pazzesco. L’unico che può chiarire è Salvini: deve chiarire lui, subito».

BUZZFEED INCALZA SALVINI, LUI: “QUERELO”

La clamorosa bomba sganciata da Buzzfeed ha inevitabilmente scosso il mondo politico italiano. Alla notizia pubblicata dal sito online, che ha pubblicato l’audio in questione, ha replicato Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. «Non ci sono mai stati fondi né soldi per la Lega da parte di nessuno di quelli citati da BuzzFeed. Tutte parole e blablabla, come peraltro ha appena detto Salvini», ha dichiarato all’AdnKronos. Nel frattempo è arrivata la controreplica di Alberto Nardelli, editor per l’Europa di Buzzfeed, che su Twitter ha pubblicato anche il link della trascrizione dell’audio di quell’incontro destinato a scuotere il governo. «In risposta al nostro articolo, Salvini ha appena detto di non aver “mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di fondi dalla Russia”. Ma non era questa la domanda. Salvini non ha ancora risposto all’elenco dettagliato delle domande che gli abbiamo inviato lunedì mattina».

This tape provides the first hard evidence of Russia’s clandestine attempts to fund Europe’s nationalist movements, and the apparent complicity of some senior figures from the far right in those attempts pic.twitter.com/w14LAwY0Lw — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) July 10, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA