Deddy e Mariasole Pollio si sono lasciati?/ Insieme sui social per non dare nell’occhio

La relazione tra l’ex cantante di Amici Deddy e Mariasole Pollio è finita? I due erano stati visti molto vicini questa estate anche se nessuno dei due ragazzi ha commentato la loro possibile relazione fino a quando il cantante non ha riacceso la curiosità dei suoi fan postando una foto assieme all’attrice.

In molti però hanno notato come Deddy e Mariasole da diversi giorni a questa parte si siano allontanati anche su Instagram, i due avevano smesso di seguirsi a vicenda per poi ricominciare a farlo. Un altro sospetto da parte dei fan è nato quando la ragazza era stata assente a due concerti importanti per il suo fidanzato: Roma e Milano.

Deddy e Mariasole Pollio si sono ufficialmente lasciati

Deianira Marzano ha cercato di fare chiarezza sulla storia tra Deddy e Mariasole Pollio cercando di rispondere ad alcune segnalazioni dei fan in merito alla loro rottura e al loro allontanamento anche su Instagram ammettendo come: “Persone vicine di famiglia mi hanno detto che per ora si sono lasciati e non sanno se torneranno insieme, anche perché non sanno nell’eventualità finisca definitivamente come comunicarlo ai fan e gestire questa cosa. Evitando che questa cosa possa nuocere anche lavorativamente a lui a livello di visibilità. Anche per questo si sono rimessi il segui”.

I due giovani artisti si sono lasciati dopo aver ufficializzato la loro relazione lo scorso novembre, al momento non si conoscono i motivi della loro rottura e probabilmente adesso che la loro separazione è apparsa sul web i ragazzi cercheranno di dare delle motivazioni più approfondite a tutti i loro fan.

