Deddy e Mariasole Pollio fidanzati, ufficiale/ Insieme a Pescara, conferma sui social

Deddy e Mariasole Pollio confermano attraverso i social la loro relazione. Nei giorni scorsi il cantautore di origini torinesi e l’attrice erano stati paparazzati a Napoli dal sito Webboh. I due erano stati visti di spalle, mano nella mano, alla festa di presentazione di “6 PM”, nuovo singolo di Aka7even, collega e compagno di Deddy ad Amici. I fan di entrambi non avevano avuto dubbi sulla loro frequentazione e una fonte vicina ai due ragazzi aveva confermato l’indiscrezione.

Oggi la conferma arriva direttamente dai loro profili: Deddy e Mariasole Pollio escono allo scoperto come nuova coppia. L’ex allievo di Amici e la youtuber nota al piccolo schermo per l’esperienza di Battiti Live si trovano entrambi in Abruzzo, dove vive il produttore del cantante. Sono nello specifico a Pescara per festeggiare il compleanno di Deddy. La conferma della loro relazione arriva attraverso i social. I due giovani innamorati hanno pubblicato su Instagram diverse stories in cui sono insieme. Non lasciano dubbi le parole che le accompagnano: “Lunga vita alle belle serate” scrive Deddy felice della dolce compagnia.

Deddy e Mariasole Pollio: gli ex e la reazione dei fan

Deddy e Mariasole Pollio sono molto conosciuti soprattutto sui social dai giovanissimi. Il cantautore è stato molto apprezzato durante il suo percorso ad Amici, momento a cui risale anche la storia con Rosa di Grazia, molto amata dai fan. I due ragazzi avevano avuto nel corso del programma un amore intenso che però non ha retto al ritorno alla realtà. “Il suo cuore batte per qualcuno?”, era stato chiesto a Deddy durante un’intervista rilasciata a Chi. “No, è libero e vola con me”, aveva risposto il cantante che sembrava molto concentrato sulla sua carriera. Risale invece a quest’estate il gossip di una relazione tra Mariasole e il rapper Shiva. Tanti indizi a riguardo ma nessuno dei due ha mai confermato. Ma non importa: nel cuore della bella attrice ora c’è Deddy.

Come l’hanno presa i fan? Nei giorni scorsi Mariasole Pollio ha denunciato attraverso i social alcuni messaggi molto sgradevoli da parte dei fan che sembrerebbero non accettare la storia tra i due. A parte questi episodi gravissimi, la notizia è stata accolta dai fan con molto entusiasmo e affetto.



