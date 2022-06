Durante il concerto di Aka7Even a Roma in molti tra gli ex concorrenti di Amici 20 hanno voluto assistere allo show dell’ex compagno e non solo, tra i presenti al concerto infatti, c’erano anche le sorelle Selassié. Ma quello che ha fatto più discutere i fan del giovane cantante è stata una vicenda tra Deddy e Rosa Di Grazia, gli ex allievi della scuola che in passato hanno avuto una relazione.

I fan hanno osservato con attenzione i comportamenti di Deddy e Rosa che durante tutto il concerto avrebbero fatto finta di non conoscersi. Quindi le voci che raccontavano di un presunto ritorno di coppia tra il cantante e la ballerina si sono rivelate false.

Deddy e Rosa di Grazia fingono di non conoscersi al concerto di Aka7Even

A testimonianza del rapporto freddo tra Deddy e Rosa di Grazia ci sono alcuni video dei fan presenti al concerto in cui si nota il cantante salire le scale della gradinata senza rivolgere il minimo sguardo alla ballerina e proseguire dritto per la sua strada.

In un altro video si vede come la ragazza, consapevole della presenza del suo ex fidanzato vicino a lei si giri per cercare di guardarlo mentre lui facendo finta di niente ha preferito abbandonare la gradinata insieme ad un suo amico. Sui social i fan della coppia si sono ovviamente spaccati cercando di prendere le parti di una o dell’altro mentre c’è anche qualcuno che spera in un ritorno di fiamma.

