Deddy eliminato ad Amici 2021?/ Anna Pettinelli fa il suo nome per il ballottaggio..

Deddy a rischio eliminazione ad Amici 2021? Il cantante è stato già spesso attaccato soprattutto dalla Pettinelli che lo ha etichettato come “puerile” nel suo modo di cantare, e sembra proprio che questa sera per lui arriverà il momento della verità. Le anticipazioni rivelano che la squadra della Pettinelli riuscirà a spuntarla nella terza manche e a quel punto sarà lui a finire al ballottaggio rischiando l’eliminazione. Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, è uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Il cantautore, originario di Torino, ha conquistato un posto in finale ed è entrato a far parte della squadra Zerbi-Celentano insieme ai cantanti Esa, Enula, Leonardo e Sangiovanni, e ai ballerini Tommaso e Serena. Deddy ha dichiarato di aver sempre vissuto la musica come uno mezzo per sfogare le sue emozioni, soprattutto per affrontare il grande dolore causato dal divorzio dei suoi genitori, avvenuto quando lui frequentava le scuole elementari. Si è presentato all’interno della scuola di Amici 2021 come cantautore e ha ottenuto un banco vicenda la sfida contro Giulio Musca, lo scorso novembre. Per l’occasione ha portato il suo inedito “Nella notte”. Il primo album di Deddy è stato pubblicato a ottobre 2020 su Spotify, poco prima del suo ingresso nel talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 2021 Serale, ed. 20/ Diretta 1a puntata ed eliminati: Celentano Vs Rosa

Deddy: il sostegno di Zerbi, l’amore con Rosa

Rudy Zerbi è senza dubbio un sostenitore di Deddy: è stato il professore ad assegnarli la maglia d’oro per garantirgli l’accesso al serale di Amici 2021. Anna Pettinelli, invece, ha sempre dichiarato puerile e poco originale lo stile del cantautore torinese. “Ho lavorato giorno dopo giorno per questa felpa e ce l’ho fatta , il serale mi aspetta, non so come andrà ma darò il massimo e mi godrò tutto ciò che questa esperienza avrà da offrire Ringrazio Amici e Rudy Zerbi per l’occasione che mi hanno dato e ringrazio voi per il sostegno che mi date ogni singolo giorno , vi voglio bene”, ha scritto sul suo profilo Instagram dopo aver ottenuto la maglia. Deddy è entrato nella scuola di Amici 2021 come single, ma nel mese di febbraio si è avvicinato moltissimo alla ballerina Rosa Di Grazia. A tal proposito, nell’ultima puntata del sabato pomeriggio, Lorella Cuccarini ha esplicitamente fatto un’allusione a questo amore così bello nato all’interno della casetta di Amici 2021.

LEGGI ANCHE:

CONCORRENTI SERALE AMICI 2021 E SQUADRE, CHI SONO?/ Alessandro e Samuele...EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA/ Torna ad Amici 20 dopo la sua esperienza da concorrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA