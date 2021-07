Deddy, “La prima estate”/ “Orgoglioso di essere su questo palco di Battiti Live 2021”

Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, è diventato famoso per la sua partecipazione ad Amici 20. Il giovane cantante è arrivato fino alla finale del talent show, ma nonostante la sconfitta ha firmato un contratto con Warner Music Italy. Ad avvicinarlo molto alla musica è stato il divorzio dei genitori: grazie al canto riusciva a sfogare le proprie emozioni con più facilità. Per il giovane l’entrata nel talent show Amici di Maria De Filippi è stata una vera svolta non solo dal punto di vista artistico, ma anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. È proprio sul palco di Amici 20 che inizia la sua relazione con la ballerina Rosa Di Grazia, una storia che ha fatto emozionare i fan. La storia, però, si è conclusa poco dopo la fine del programma, ma non sono ancora chiare le dinamiche della rottura.

Deddy: il successo dopo Amici di Maria De Filippi

A livello musicale Deddy è comunque molto attivo, solo una settimana fa è stato pubblicato sul canale della Warner Music il suo nuovo singolo “La prima estate“. Dopo Amici, ha conquistato un disco d’oro per il brano “0 passi”. Il suo Ep “Il cielo contromano” è uscito il 14 maggio ed è entrato nella classifica dei dischi più venduti direttamente al secondo posto, con milioni di stream e date esaurite per i suoi live di dicembre. Inoltre tutti i suoi fan potranno vederlo esibirsi sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, il 13 luglio in diretta su Italia 1. “Mi sono esibito su un palco importante come quello di Battiti Live, è stato il primo palco dopo Amici. Quando guardavo Battiti in tele vedevo sempre grandi artisti esibirsi… Oggi realizzare che mi sono esibito io mi riempie il cuore di orgoglio”, ha scritto su Instagram dopo la sua prima esibizione.

