Deddy conquista il Tim Summer Hits/ Il Luci addosso Summer Tour arriva a Sottomarina

Deddy si esibisce live a Sottomarina, con il nuovo tour post Amici 20: l’estate del giovane cantautore

Il nuovo tour dell’ex Amici 20 Deddy, il “Luci addosso summer tour”, giunge a grande richiesta a Sottomarina.

Un live show che nasce per dare la possibilità ai fedeli fan di Deddy di ascoltare la sua musica totally live. In particolare, la set-list dello show prevede alcuni brani estratti dal nuovo album di Deddy, “Il Cielo Contromano su Giove”, pubblicato per Warner Music, che é svettato al debutto alla #1 nella classifica Top album FIMI/ Gfk, così come dell’album di debutto “Il Cielo Contromano” (certificato disco di platino).

L’album di debutto contiene al suo interno i singoli “0 Passi” (certificato doppio platino), “La Prima Estate” (certificato oro) e “Il Cielo Contromano” (certificato platino), oltre a brani dove Deddy collabora con autori importanti del panorama della musica, del calibro di Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver.

Nel frattempo, il beniamino della generazione zeta conquista anche il Tim Summer Hits Tour, presenziando al rinomato evento musicale tra gli artisti del momento.(Aggiornamento di Serena Granato)

Deddy, l’ex stella di Amici sbarca a Tim Summer Hits

Deddy sarà tra i grandi protagonisti di Tim Summer Hits per arricchire il palinsesto e la scaletta architettata da Stefano de Martino e Andrea Delogu. L’ex stella di Amici porta tutto la sua freschezza in casa Rai, coi suoi migliori pezzi che hanno incantato i fan nel corso di quest’ultimo anno. Del ragazzo si continua a parlare tantissimo soprattutto per quanto riguarda il gossip e la sua vita sentimentale. Negli ultimi giorni si è infatti vociferato di un ritorno di fiamma con Rosa Di Grazia, incontrata proprio ad Amici. Quest’ultima però ha respinto ogni scenario, ridimensionando il tutto. Deddy, dal canto suo, si gode un’estate magica e ricca di impegni. Non c’è solo Tim Summer Hits nella sua agenda, ma anche e soprattutto il “Luci addosso summer tour”.

Deddy, “Il Cielo Contromano su Giove” è un successo

Un’occasione ghiotta per ascoltare dal vivo le canzoni contenuti negli album “Il Cielo Contromano su Giove”, uscito per Warner Music e che si è piazzato sul podio della classifica ufficiale album FIMI/ Gfk, oltre ad aver ottenuto un prestigioso disco di platino. Il suo ultimo lavoro contiene i singoli “0 Passi” (certificato doppio platino), “La Prima Estate” (certificato oro) e “Il Cielo Contromano” (certificato platino), oltre a canzoni che Deddy ha realizzato assieme ad artisti del calibro di Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver.

