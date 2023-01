Deep Impact/ Su Italia 1 il film con Robert Duvall e Tea Leoni

Deep Impact, film di Italia 1 prodotto da Steven Spielberg

Deep Impact va in onda oggi, 15 gennaio, su Italia 1. Si tratta di un film di fantascienza diretto da Mimi Leder e uscito nelle sale nel 1998. Prodotto da Steven Spielberg e che vede protagonisti: Robert Duvall, Téa Leoni, Vanessa Redgrave, Elijah Wood e Morgan Freeman.

Wonder Woman 1984/ Su Canale 5 il film con Chris Pine

Quest’ultimo nel 2009 ha preso parte al film The code, della regista nota anche per aver realizzato The Peacemaker, con George Clooney e Nicole Kidmana. Deep Impact è un film apocalittico, con tanti effetti speciali, la cui sceneggiatura è stata scritta da Bruce Joel Rubin (premio Oscar per Ghost) e Michael Tolkin, che si sono ispirati per il soggetto al film Meteor del 1979. Gli effetti speciali sono di Michael Lantieri e Scott Farrar, mentre le musiche sono state curate dal compositore americano James Horner.

Uomini selvaggi/ Su Rete 4 il film con William Holden

Il film Deep Impact doveva essere girato inizialmente da Steven Spielberg, che ha rinunciato in quanto impegnato con Amistad. Nello stesso anno del film il 1998 è uscito nelle sale Armageddon – Giudizio finale, che nonostante una trama abbastanza simile a Deep Impact ebbe maggiore successo a livelli di incassi. La pellicola è uscita quattro anni dopo l’impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove.

Deep Impact, la trama del film di fantascienza

La trama di Deep Impact si basa sul pericolo che una cometa si schianti sulla Terra. La storia ha inizio quando Leo Beiderman (Elijah Wood) un ragazzo appassionato di Astronomia, scopre con il suo telescopio uno strano corpo celeste nel cielo e avverte il suo insegnante, che a suo volta informa l’astronomo Marcus Wolf (Charles Martin Smith), il quale intuisce come ci sia il pericolo di una collisione con la Terra. Quest’ultimo mentre tenta di avvisare le autorità rimane coinvolto in un incidente e muore.

Così è la vita/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Passato un anno si scopre dell’esistenza della cometa e delle gravi competenze che un suo impatto potrebbe avere con la terra, per cui le massimi istituzione mondiali organizzano una missione spaziale per cercare di evitare la collisione. Risultato che si cerca di ottenere facendo esplodere la cometa con delle testate nucleare sganciate su di essa dal vettore Messia. Intanto, le storie di vari personaggi si intrecciano tra di loro, come quella di Leo e la fidanzata Sarah, della giornalista Jenny Lerner (Téa Leoni) che ha problemi con il padre, Spurgeon ‘Fish’ Tanner (Robert Duvall) un anziano astronauta che avrà il compito di guidare il vettore spaziale e del presidente Tom Beck (Morgan Freeman) che si troverà a dover comunicare alla popolazione l’esistenza di caverne sotterranei, che possono ospitare solo 1000 persone selezionate da un computer. Leo e la sua famiglia e Jenny sono tra i fortunati, che però decidono di lasciare il posto ad altre persone, per non lasciare la fidanzata il primo e per riconciliarsi con il padre la seconda. La missione spaziale si rivela fallimentare e non resterà che aspettare che tipo di conseguenze avrà l’impatto della cometa sul globo terrestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA