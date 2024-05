Degna, Giulio, Gioia e Elettra, chi sono i figli di Guglielmo Marconi/ La morte della figlia Lucia

Chi sono i figli di Guglielmo Marconi? Cinque da due diverse mogli

Guglielmo Marconi ha avuto cinque figli da due donne diverse. Il celebre inventore si è sposato due volte, con due donne appartenenti alla nobiltà, e ha avuto cinque figli, uno però morto subito dopo la nascita. Dalla prima moglie Beatrice O’Brien ha avuto quattro figli: Lucia, Degna nata nel 1908, Giulio nel 1910 e Gioia nel 1916. La prima citata, come detto, morì subito dopo la nascita e fu per Marconi e sua moglie fonte di grande dolore. Fu anche una delle motivazioni che li allontanò in quegli anni.

Degna Marconi ha vissuto fino al 1998 ed è la più longeva dei figli avuti dalla prima moglie. Giulio morì invece prematuramente nel 1971, seguito da nel 1996. Nessuno di loro ha ottenuto la stessa fama del padre, pur essendo come lui interessanti alla scienza e agli argomenti studiati e approfonditi dallo stesso Marconi nel corso della sua vita.

Maria Elettra, chi è l’unica figlia ancora in vita di Guglielmo Marconi

Dal matrimonio con la seconda moglie Maria Cristina Bezzi-Scali, avvenuto nel 1927, nasce Maria Elettra Elena Anna Marconi. Si tratta dell’unica figlia avuta dalla coppia, che rimase insieme fino alla morte dell’inventore, arrivata nel 1937. È anche l’unico figlio di Guglielmo Marconi ancora in vita: ha infatti oggi 94 anni (è nata 1930). Come riporta Fanpage, Maria Elettra ha il titolo nobiliare di principessa e si è anche mostrata in televisione, dove ha ricordato suo padre e le sue scoperte. Ricordiamo, infatti, che Guglielmo Marconi scoprì un sistema di telegrafia senza fili che fu il vero e proprio avvio delle radiocomunicazioni.











