Delfina Delettrez Fendi, compagna di Alessandro Preziosi: chi è

Alessandro Preziosi da qualche tempo avrebbe ritrovato l’amore con Delfina Delettrez Fendi, che in passato ha avuto una relazione con un un altro attore, Claudio Santamaria. Proprio con il collega del suo attuale fidanzato, Delfina ha avuto anche una bambina: il caso vuole che tra l’altro anche Vittoria Puccini, ex di Alessandro Preziosi, sia stata con Santamaria.

Tornando alla nuova compagna di Alessandro Preziosi, andiamo a scoprire chi è Delfina Delettrez Fendi. La giovane è appartenente, come si evince dal suo cognome, alla famiglia Fendi. Ha infatti scelto di seguire proprio quella strada ed è diventata una designer: oggi produce gioielli pregiati come si può vedere dal profilo Instagram sul quale pubblica le sue prestigiose creazioni. La donna, che ha 36 anni, non utilizza particolarmente i social: li usa solamente per il suo lavoro.

Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi: un amore vissuto lontano dai riflettori

L’amore tra Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi è nato lontano dai riflettori ed è stato vissuto dai due senza grandi gossip né clamore mediatico. Le prime foto della nuova coppia sono state riprese da Diva e Donna: i due sono stati paparazzati insieme mentre si scambiavano teneri baci e abbracci. Successivamente i due sono stati ripresi nuovamente a cena in un ristorante romano, con una parte della loro famiglia allargata: con loro c’erano infatti anche le figlie nate da precedenti relazioni.

La figlia di Alessandro Preziosi si chiama Elena ed è nata dall’amore con Vittoria Puccini durato dal 2003 al 2010. La figlia della designer Delfina Delettrez Fendi, compagna di Alessandro Preziosi, si chiama invece Emma ed è nata dall’amore con Claudio Santamaria. Le due ragazze, quasi coetanee, fanno parte della grande famiglia allargata che si è creata dopo che l’attore originario di Napoli si è legato alla designer di gioielli della famiglia Fendi.