Delia Duran/ Alex Belli:”Baci artistici? Dopo la sospensione può fare quello che vuole”

Alex Belli è intervenuto come ospite a Casa Chi, l’uomo delle “flash news” a maggior ragione dopo quanto accaduto durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 in cui la coppia Belli-Duran ha ammesso a tutti di essere entrata in pausa. Alex Belli ha risposto soprattutto alle domande in merito a Delia Duran e al suo imminente ingresso all’interno della casa del reality. L’attore ha ammesso come secondo lui Delia possa trovarsi molto bene con Manila Nazzaro all’interno della casa per il suo essere una “Grande donna di casa”.

Alex Belli ha ammesso di essersi innamorato di Delia Duran per: “Il suo senso della famiglia. Quando è venuta da me e abbiamo deciso di vivere assieme ha questa attitude di coccolare la casa e di gestirla e questa è una cosa che sicuramente ha in comune con Manila”. L’attore ha solo parlato di concorrenti donne e ha escluso l’ipotesi che la donna possa far cadere ai suoi piedi qualche concorrente uomo della casa nonostante… “Delia ha un po’ il mio modo di fare, è molto solare e giocosa, perciò, può essere anche fraintesa”. L’attore ha ammesso come la donna non abbia problemi a relazionarsi con il sesso maschile e ammette: “Potrebbe trovarsi bene con Barù”.

Dopo questa affermazione Alex Belli ha voluto precisare che Delia Duran non potrebbe donare “Baci artistici” a Barù, ma ci tiene a precisare: “Dopo la sospensione di ieri sera lei può fare quello che vuole” e ci tiene a precisare di non essere single, ma di star vivendo con Delia Duran “Una sospensione”. Alex Belli ha anche voluto svelare un retroscena dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 in cui gli autori erano convinti che l’attore si fosse presentato all’hotel in cui Delia sta trascorrendo la sua quarantena.

Successivamente l’attore ha voluto approfondire un po’ quello che è stato il suo rapporto con Delia: “Un rapporto sempre un po’ di sfida” e ha ammesso: “Quello che sento dentro di me non è piacevole. Nonostante io le abbia consigliato di non andare” e in merito a quanto accaduto durante l’ultima puntata del reality di Canale 5 ha ammesso: “Ci sono rimasto molto male”.

