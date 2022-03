Delia Duran choc “Voglio diventare mamma…”/ Giucas Casella ipnotizza e rivela che…

Giucas Casella ipnotizza Delia Duran. A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip il paragnosta ha mostrato le sue doti e a prestarsi all’esperimento è stata Delia Duran. “Il tuo corpo si spezza ma non si piega”, è il mantra recitato da Giucas Casella dopo che Delia si è addormentata. La donna è entrata in catalessi, ma non era appoggiata abbastanza bene ed è scivolata. Poco dopo Giucas le ha chiesto il suo più grande desiderio e lei ha confessato “Diventare mamma”. Giucas dice a Delia: “Non perdere l’equilibrio” e continua a ripeterglielo. Il mago le chiude gli occhi e le dice: “Abbandonati tranquillamente. Ora il tuo corpo diventerà duro e rigido”. Poi Barù e Giucas la adagiano su una sedia. Jessica Selassiè e Lulù si avvicinano per controllare la situazione in un misto di paura e curiosità.

Giucas Casella chiede a Delia di alzare una gamba e poi dice “stop”. Poi le chiede di abbassarla lentamente. A quel punto, Giucas viene aiutato da Barù e Davide a salire sul suo corpo ma la testa di Delia è scivolata e sono caduti entrambi. Giucas Casella si avvicina a Delia e dice: “Dimmi un desiderio che vuoi che si realizzerà”. Delia non parla ma Giucas dice: “Hai la forza di parlare”. Lei sussurra: “Voglio diventare mamma”. Quando si risveglia all’ipnosi, Delia non ricorda nulla di quello che è successo. Davide Silvestri assiste alla scena sconcertato. Sui social in molti hanno commentato la scena augurando a Delia che si possa realizzare al più presto il suo desiderio.

Giucas Casella è in finale al Grande Fratello Vip. Durante la puntata del 3 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato a Giucas Casella di essere l’eliminato della serata. Grande la delusione sul volto di Casella; ma in un attimo è cambiato tutto. Come di consueto, anche l’illusionista siciliano teneva in mano un biglietto sigillato: quello dell’eventuale ritorno. Il conduttore aveva chiesto al gieffino: “Ma è vero che se vieni eliminato vuoi incatenarti fuori dalla Casa di Cinecittà?”. Giucas Casella aveva replicato: “No, no. Io vorrei arrivare in finale, se la sorte lo vuole sono felicissimo, altrimenti lo guarderò dal mio divano”. A quel punto, per Giucas è arrivata la sorpresa. Era lui ad avere il biglietto di ritorno. Casella si è buttato a terra: acrobazie sul pavimento e grida di fomento. “Bravo, bravo!”, ha commentato il padrone di casa saltellando e mandandogli baci.

Giucas Casella se la dovrà vedere in finale con Davide Silvestri, Delia Duran, Barù Gaetani e le sorelle Jessica e Lulù Selassiè. I bookmakers danno come favorita per la vittoria Lulù ma anche Barù potrebbe spuntarla. Giucas Casella però è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico lo ha amato per le sue battute e per i suoi siparietti con Alfonso Signorini.



