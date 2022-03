Delia Duran prima della finale del GF Vip: “Grata alla vita”/ “Mi ha dato tanto…”

Alla vigilia della finalissima del Grande Fratello Vip 2021, Delia Duran fa un bilancio della sua vita. La modella venezuelana, entrando nella casa di Cinecittà, non si aspettava di arrivare fino alla finale. Ripercorrendo con Jessica Selassiè quelli che sono stati i mesi vissuti nella casa, Delia si mostra soddisfatta del percorso fatto. “È stata un’esperienza pazzesca. Sentire delle emozioni così, una dietro l’altra, è un esperimento unico e personale”, afferma la modella venezuelana.

Delia, con il sorriso, afferma di aver apprezzato tutto il percorso fatto nella casa, compresi i giudizi dei coinquilini e del pubblico. “E’ un gioco meraviglioso”, ha aggiunto la modella che entrando nella casa non avrebbe mai immaginato di trovare anche delle amiche, in primis Manila Nazzaro, tra le prime ad accoglierla e ad aiutarla nei momenti più difficili.

Delia Duran: “La vita mi ha tolto tanto”

La vita di Delia Duran non è stata sempre semplice. A raccontarlo è stata lei stessa. Nel pomeriggio di ieri, in un momento di relax con Giucas Casella, la modella venezuelana ha aperto il suo cuore all’illusionista svelando quanto la vita le abbia tolto nel corso degli anni per poi ricompensarla in altro modo. Delia ha così raccontato di non aver mai conosciuto i nonni paterni a causa della situazione del padre che andò via quando lei era solo una bambina. “Mi sarebbe piaciuto conoscerli”, ha detto Delia.

“L’amore non mi è mai mancato, anche se mio padre non era accanto a me. La vita mi ha tolto, ma mi ha dato tanto”, ha svelato ancora la modella che, nel corso degli ultimi giorni, si è aperta molto con i suoi coinquilini. “Non ti piacerebbe avere un figlio?“, ha chiesto poi Giucas. “E’ il mio sogno più grande”, è stata la risposta di Delia ribadendo il sogno espresso durante un gioco del Grande Fratello Vip qualche settimana fa.

