Delia Duran e Alex Belli “Diventare genitori? Dobbiamo fare meno sess*”/ La richiesta choc del ginecologo…

Delia Duran fa una rivelazione hot: “Con Alex sess* una volta a settimana…”

Delia Duran è pronta ad allargare la famiglia. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Delia ha rivelato dei retroscena piccanti sulla sua storia con Alex Belli. Per il momento l’ex concorrente del Grande Fratello vip ha dovuto limitare la su attività sessuale per favorire il concepimento. A differenza di prima, Delia Duran e Alex Belli su consiglio del loro medico avrebbero deciso di ridurre i loro rapporti sessuali. A confidarlo è stata Delia Duran: “Vogliamo diventare genitori e il ginecologo ci ha spiegato che i rapporti troppo frequenti non aiutano. Adesso lo facciamo di meno, una o due volte alla settimana. Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire il concepimento”.

Alex Belli e Delia Duran sono stati sempre una coppia molto passionale e focosa tanto che la modella ha ammesso: “Stiamo soffrendo molto per il limite che ci ha imposto lo specialista ma sappiamo che ne vale la pena”. Delia Duran non vuole ricorrere per il momento alla fecondazione artificiale ma sta seguendo una dieta a base di integratori e vitamine: “Vediamo come andrà questa terapia. Sono molto ottimista”, ha dichiarato.

Delia Duran non esclude la possibilità di unirsi in matrimonio con Alex Belli. Per il momento però la coppia vuole concentrarsi sugli obiettivi professionali. Delia ha infatti confidato: “Il nostro primo obiettivo è avere una stabilità lavorativa, poi un piccolo Belli. In seguito penseremo a sposarci con rito civile”. La modella ha intanto realizzato il sogno di diventare stilista. Delia è orgogliosa per il fatto che una azienda di moda abbia creduto al suo talento e le abbia permesso di realizzare il suo sogno: “E’ un sogno che avevo nel cassetto e finalmente si è avverato. Avevo disegnato questa linea di costumi prima di entrare nella Casa e avevo detto ad Alex che avrei voluto trovare un’azienda che collaborasse con me. Quando sono uscita Alex mi ha fatto una sorpresa dicendo che c’era un marchio interessato alla mia collezione”.

Per l’attore e fotografo, invece, il mondo dello spettacolo non ha confini ed è pronto il debutto come cantante. Alex Belli lancerà un singolo dedicato proprio all’amore libero. Intanto l’esperienza al Grande Fratello Vip potrebbe non essere stata l’unica per la coppia. Delia sogna infatti di partecipare all’Isola dei Famosi o a Pechino Express. Entrambi stanno lavorando a dei progetti ma hanno evitato spoiler preferendo tenere le bocche cucite.











