DELIA DURAN ‘SI VENDICA’ DI ALEX BELLI/ Beccata con un altro: “atteggiamenti intimi”

Alfonso Signorini lo aveva anticipato che Delia Duran si sarebbe ‘vendicata’ di Alex Belli dopo il suo bacio appassionato con Soleil Sorge e, in effetti, le prove non mancano. Signorini, in apertura della nuova puntata del Grande Fratello Vip, mostra uno scatto che uscirà sul settimanale Chi che mostra proprio Delia in compagnia di un uomo misterioso e “in atteggiamenti intimi”, sottolinea il conduttore. Chi sia l’affascinante uomo al suo fianco non è dato ancora saperlo, presto però anche Alex verrà messo al corrente della paparazzata di sua moglie in dolce compagnia in quel di Torino. Come ragirà l’attore? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ALEX BELLI E IL BACIO CON SOLEIL SORGE/ "Delia? Non so come avrà reagito"

Delia Duran si vendica di Alex Belli?

Delia Duran è furiosa. Solo 24 ore dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, il confronto col marito Alex Belli e il definitivo chiarimento, l’attore ha fatto l’ennesimo passo falso, baciando appassionatamente Soleil Sorge durante la Turandot. Una mossa che ha spiazzato la donna che, a quanto pare, sarebbe pronta a rendergli pan per focaccia. L’anticipazione arriva da Alfonso Signorini che, durante il collegamento in diretta nella fascia del daytime del Grande Fratello Vip su Canale 5, ha spoilerato qualche indiscrezione sulla nuova puntata, annunciando una vendetta della Duran ai danni di Alex. Ma cosa avrebbe in mente la bella modella venezuelana questa volta? Che sia pronta a rientrare nuovamente in Casa?

Delia Duran "Bacio tra Alex e Soleil? Senza parole"/ Guenda Goria sbotta "È in crisi"

Delia Duran, vendetta pronta per Alex Belli dopo il suo bacio a Soleil?

Al momento un suo ritorno in Casa sembra da escludere, avendola vista solo pochi giorni fa per la terza volta al Grande Fratello Vip. Potrebbe tuttavia essere che Delia sia pronta a far ingelosire suo marito in qualche modo originale. Che la modella abbia deciso di mostrare anche a lui un suo bacio con un altro uomo? Un’ipotesi certamente azzardata ma non da escludere del tutto. D’altronde Signorini ha tenuto a sottolineare la parola ‘vendetta’, anticipandoci uno scenario alquanto particolare. Non ci resta che attendere l’inizio della nuova puntata e vedere come reagirà Alex Belli questa volta.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli e Soleil nuovo bacio al GF Vip al Turandot/ Sophie: "Limone da paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA