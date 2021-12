Delia Duran ha tradito Alex Belli?/ Vendetta o nuovo amore? I sospetti “Tutto finto”

Il bacio di Delia Duran con un altro uomo che non è suo marito Alex Belli sta scatenando un vero e proprio caos. Il gossip, documentato con tanto di foto, sta per essere raccontato nella Casa del Grande Fratello Vip ad Alex che non sospetta affatto quanto accaduto in questi ultimi giorni. Alfonso Signorini, prima di svelarlo, fa sapere in studio che le foto risalgono a pochissimi giorni fa, circa 2. I due sono a Milano, in un noto ristorante, e si baciano appassionatamente, eppure c’è chi sospetta che sia tutto finto. Delia Duran avrebbe messo in piedi un vero e proprio teatrino solo per vendicarsi di suo marito. È questa l’ipotesi che molti in queste ora stanno avanzando sui social, ma anche in TV, come il giornalista Roberto Alessi, convinto che quella della Duran sia la vendetta di una donna umiliata. Non resta che scoprire cosa ne pensa invece Alex Belli di tutta questa vicenda: lui crederà all’ipotesi della vendetta oppure vedrà le immagini come un vero tradimento?

Carlo Cuozzo, chi è l'uomo che bacia Delia Duran?/ Lui chiude il profilo Instagram

