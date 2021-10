Delia Duran “Lulù Selassiè va aiutata”/ Gf Vip 2021, “ha tanti traumi psicologici…”

Delia Duran non ha parlato solo del marito Alex Belli e dell’amicizia che ha costruito al Grande Fratello Vip 2021 con Soleil Sorge. La moglie dell’attore si è detta un po’ preoccupata per Lulù Selassiè, che ha visto in difficoltà. Ospite di CasaChi, la modella ritiene che la giovane vada aiutata. «Penso che Lulù abbia bisogno di aiuto, è una donna che ha tanto dolore dentro. Tanti traumi psicologici. Ha bisogno di tanto affetto. Ma non penso lo faccia con malizia», ha spiegato Delia Duran, che ha seguito anche il percorso delle Principesse Selassiè all’interno del reality. Lulù sta infatti affrontando ed esprimendo molte difficoltà nel reality.

Tra l’altro aveva trovato in Manuel Bortuzzo un sostegno, oltre che un amico speciale, ma il loro rapporto si è incrinato, destabilizzando almeno inizialmente la giovane. Tutti aspetti che non sono passati inosservati e che anche la moglie di Alex Belli ha notato, tanto da parlarne nel corso del suo intervento a CasaChi.

Lulù Selassie e il confronto con Soleil Sorge al Gf Vip 2021

Negli ultimi tempi Lucrezia Selassiè è finita anche nel mirino di Soleil Sorge. Quest’ultima, infatti, ha avuto un confronto con Lulù nel quale l’ha esortata ad assumersi le sue responsabilità al Grande Fratello Vip 2021, in particolare sul disordine in cucine. «Lu impara a prenderti anche le tue responsabilità», le ha detto l’influencer. Soleil infatti aveva saputo che Lulù Selassiè aveva fatto il suo nome a Katia Ricciarelli, quindi l’ha ripresa spiegandole che non solo non aveva sporcato lei la cucina, ma che lei e Sophie Codegoni si sono fatte le crepes senza mettere nulla a posto, lasciando da lavare il pentolone.

Dal canto suo, Lulù ha provato a rispondere alle accuse di Soleil spiegando che non vuole assumersi anche le colpe degli altri per una sua dimenticanza. La sensazione è che Lucrezia sia “distratta”, ma un maggiore coinvolgimento nelle dinamiche della Casa passa anche da una maggiore collaborazione.



