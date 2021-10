Delia Duran “Mio marito Alex Belli e Soleil? Se vanno oltre…”/ “Hanno affinità”

Tra Alex Belli e Soleil Sorge, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, è nato un rapporto speciale. L’influencer e l’attore trascorrono molto tempo insieme e il loro legame piace molto ai fan del reality. Tra giochi e scherzi si stanno sostenendo a vicenda e in Alex, la Sorge ha trovato una spalla sulla quale appoggiarsi quando si sente isolata dal resto del gruppo. Un rapporto che, per ora, non infastidisce la moglie di Belli. Delia Duran, infatti, ospite di Casa Chi, ha commentato il legame tra il marito e Soleil spiegando di non essere infastidita dal loro rapporto.

“Credo che tra lui e Soleil ci sia affinità e un’amicizia speciale. Loro sono legati da questo rapporto, ma lui non andrà oltre. Se però tra loro ci sarà qualcosa di troppo andrò nella casa a fare il confronto. Fino a ora tutto ok, ma se qualcosa non mi piacerà andrò, spero non vada oltre”, ha spiegato Delia che non è ancora entrata nella casa per fare una sorpresa al marito.

Delia Duran: “Sophie Codegoni? Deve rispettare le persone sposate”

Delia Duran, sempre ai microfoni di Casa Chi, ha anche commentato le parole di Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021, aveva ammesso di trovare molto affascinante Alex e che avrebbe potuto corteggiarlo essendo single. Dichiarazioni che non sono piaciute alla moglie di Belli che dà un consiglio alla Codegoni.

“I primi tempi del GF Vip, Sophie ha fatto un intervento infelice dicendo che le piaceva Alex anche se era sposato. Ha proprio detto che ci avrebbe provato visto che era single e questo è brutto. Noi donne sposate lottiamo per avere famiglie felici e queste signorine che dicono certe cose stanno sbagliando. A Sophie direi di rispettare le persone sposate”, ha concluso Delia.

