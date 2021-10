Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè: “Perchè mi tocchi il collo?”/ Sbotta al GF VIP:”Toccami il cazz*”

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lullù Selassiè continua tra alti e bassi. Prima del confronto chiarificatore nel corso del quale Manuel ha lasciato le porte aperte a Lulù, in cucina, sotto lo sguardo di Aldo Montano, il nuotatore e la Principessa hanno dato vita ad un siparietto polemico. Lulù non ha mai nascosto di aver bisogno del contatto fisico e di amare baciare e abbracciare le persone a cui tiene. Con Manuel si sta trattenendo dopo la decisione di lui di mettere un punto, ma nelle scorse ore, la Selassiè si è lasciata andare ad un gesto affettuoso nei confronti di Manuel il quale, tuttavia, non ha particolarmente gradito.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ritorno di fiamma al GF Vip?/ "Porte aperte tra noi"

Mentre erano in cucina, Lulù si è avvicinata a Manuel cominciando a massaggiargli il collo. Un gesto affettuoso che la Principessa ha sempre fatto. Tuttavia, se all’inizio della loro conoscenza Manuel gradiva le attenzioni di Lulù, ora ne è infastidito e la reazione che ha avuto quando ha sentito le mani sul collo della Selassiè ne è la prova.

Lulù Selassiè crolla al GF Vip: "Me ne voglio andare"/ Video: "Mi manca Manuel..."

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: botta e risposta al Grande Fratello Vip 2021

Manuel Bortuzzo si avvicina e si allontana da Lulù Selassiè che, invece vorrebbe continuare ad avere con lui un rapporto più stretto. Appena può, la principessa prova a dimostrare a Manuel tutto il suo affetto, ma Bortuzzo preferirebbe non ricevere le sue attenzioni.

“Ma perchè mi devi toccare il collo?”, chiede Bortuzzo a Lulù sotto gli occhi di Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi. “E che ti tocco?”, chiede a sua volta Lulù. “Il caz*o”, è la risposta durissima di un Manuel piuttosto infastidito. “Sei scurrile”, replica Lulù che, tuttavia, reagisce con filosofia alla risposta di Bortuzzo.

Cos'è il revenge porn?/ Lulù al GF VIP: "Minacce e ricatti...", così inizia la porn*vendetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)





© RIPRODUZIONE RISERVATA