Delia Duran, matrimonio in crisi con Alex Belli?/ “Non stiamo nella stessa casa”

Matrimonio in crisi per Alex Belli e Delia Duran? L’esperienza di Alex nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha messo a dura prova il rapporto con Delia che, ora, è pronta a vivere la stessa esperienza del marito per capire se il rapporto con Alex potrà tornare ad essere quello di prima. Delia Duran vuole capire se, effettivamente, nella casa di Cinecittà, le emozioni siano amplificate come ha più volte spiegato Alex parlando del suo rapporto con Delia la quale, prima di varcare la famosa porta rossa, ha ammesso di non aver gradito affatto l’ultima dedica che l’attore ha fatto a Soleil Sorge.

“Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!” , ha scritto su Twitter Belli. “Avrei proprio bisogno di lui”, è stata la risposta di Soleil. Poi Belli, dallo studio, ha fatto intuire che qualcosa nel suo rapporto con Delia non va come prima.



Delia Duran e Alex Belli: matrimonio finito dopo il Grande Fratello Vip?

Di fronte alla dedica di Alex Belli a Soleil Sorge, Delia Duran ha risposto con una storia pubblicata su Instagram e poi cancellata. “Quando è troppo è troppo”, ha scritto la Duran. Soleil Sorge, di fronte allo scampio epistolare tra Alex Belli e Delia Duran, ha chiesto: “Ma loro non si possono chiamare invece di scriversi?”.

A rispondere all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato proprio Belli che, dallo studio, ha detto: “Non stiamo nella stessa casa?”. L’amore tra Alex e Delia, dunque, è davvero in crisi? La coppia sta attraversando un momento difficile o la lontananza riuscirà a riunirli? Per scoprirlo, non ci resta che attendere l’ingresso nella casa di Delia, pronta a raccontarsi e a farsi scoprire come persona.

