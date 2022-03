Delia Duran mette in guardia Jessica Selassiè/ “Barù mi ha rinfacciato di…”

Delia Duran mette in guardia Jessica Selassiè. La modella venezuelana, finalista del Grande Fratello Vip, si è voluta confrontare con Jessica e Sophie Codegoni dopo lo scontro avuto con Barù. Delia ha nominato Barù e lui sarebbe rimasto molto male per quel gesto. Dopotutto però stando alle battute finali, Barù dovrebbe capire che chiunque può essere mandato in nomination. Delia così ha ammesso: “Io sono una persona diretta, dico la verità. Ho detto a Barù di averlo nominato e lui ci è rimasto malissimo. Mi dispiace, però…”. Sophie Codegoni l’ha tranquillizzata facendole capire che è normale dover mandare in nomination qualcuno: “Mancano sei giorni e siamo tutti a casa, erano le ultime Nomination”.

Delia Duran ha poi rivelato a Jessica che Barù avrebbe voluto che nominasse proprio lei. Un atteggiamento strategico tanto che Delia si è sentita in dovere di metterla in guardia: “La cosa bella è che lui mi ha detto ‘se non fossi stata in finale ti avrei nominata’. Quindi vuol dire che c’è rimasto male. Lui mi ha rinfacciato di non aver nominato Jessica. Ha ribadito questa cosa e mi ha dato anche fastidio”. Poi Delia ha proseguito: “Doveva essere più neutro, non ribaltare questa cosa su di te se ti vuole bene. Ha voluto mettere legna su un fuoco che è già acceso. Jessi non doveva…capisci a me”. Delia Duran ha fatto capire a Jessica che Barù avrebbe tentato di riportare a galla i loro vecchi problemi anziché tentare di trovare una mediazione.

Delia Duran, una delle più chiacchierate concorrenti del Grande Fratello VIP di quest’anno, è la moglie di Alex Belli. La donna ha annunciato la sua partecipazione al programma nei primi giorni di Gennaio, unendosi così al marito, che è stato uno tra i concorrenti di questa edizione. L’abbiamo vista entrare nel programma a seguito di condizioni poco piacevoli che hanno visto coinvolti il marito e una seconda concorrente, Soleil Sorge. I due, infatti, hanno instaurato un rapporto piuttosto intimo, che aveva più volte portato la Duran all’interno del programma. Si è poi deciso di aggiungerla in maniera definitiva alla lista dei concorrenti. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo potuto assistere ad una forte crisi tra la modella e il suo attuale compagno, Alex Belli, anche a causa dell’interesse che lo stesso aveva iniziato a dimostrare, già da diverso tempo, nei confronti di Soleil Sorge. La donna, in uno sfogo con il coinquilino Barù, ha ringraziato l’esperienza del Grande Fratello VIP, che l’ha fatta maturare e le ha fatto capire di poter vivere anche senza il marito. La sofferenza che ha provato a causa sua, pare quindi averla resa ancora più forte e indipendente. La loro storia sembra essere in crisi da tempo ormai, ma la Duran ha acquisito una consapevolezza di sé e del suo valore che prima non aveva.

Delia Duran ha ammesso di amare ancora molto Alex, con cui ha una storia da ormai diversi anni, ma qualora tutto dovesse finire, piangersi addosso non sarebbe un’opzione: la donna affronterà tutto a testa alta. Durante il Daytime del 9 Marzo l’atmosfera sembra essersi un po’ affievolita: i concorrenti hanno trascorso insieme un piacevole aperitivo, che ha visto Delia e Jessica protagoniste di un bacio inaspettato, fatto probabilmente con l’obiettivo di provocare Barù. Al momento Delia sembra essersi guadagnata il favore del pubblico e dei suoi coinquilini, come notiamo soprattutto dalle ultime interviste che la vedono tra i finalisti con abbastanza certezza. D’altronde La Duran deve il suo ingresso nella casa proprio al pubblico, che potrebbe essere lo stesso a portarla fino alla vittoria. Nell’ultima puntata, inoltre, pare che la donna si sia data ad un cambio di stile, che l’ha vista passare da un look sensuale, fatto di scollature e trasparenze ad un aspetto più sobrio, con un vestito a fiori elegante. Che si tratti di una strategia per creare scalpore o di una decisione con un significato più profondo, Delia Duran sta sicuramente riuscendo a far parlare di sé dentro e fuori la casa. Dopo le dichiarazioni dell’ultimo periodo, che l’hanno vista confrontarsi con il marito Alex Belli e con un profondo cambiamento di sé, nella prossima puntata possiamo aspettarci dalla modella davvero qualsiasi cosa. Delia Duran è diventata, infatti, simbolo di forza e di bellezza, oltre ad essere un’icona di interesse per i telespettatori.



