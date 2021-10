Delia Duran, moglie Alex Belli/ Gelosia per Soleil Sorge e Sophie Codegoni? Quel particolare intimo che…

Delia Duran continua a seguire il marito Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021 e approva tutto il suo percorso. L’attore è tra i concorrenti che stanno riscuotendo più successo tra gli altri inquilini della casa e la moglie conferma di essere la sua prima fan e di approvare il percorso. Disponibile e gentile con tutti, Alex Belli ha instaurato un ottimo rapporto anche con Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Bellissime e single, Sophie e Soleil trascorrono diverso tempo in compagnia di Alex divertendosi e giocando durante la giornata.

Delia Duran, tuttavia, non nutre alcun tipo di gelosia nei confronti delle due ragazze. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, infatti, Delia ha spiegato il motivo per cui non è assolutamente infastidita dal legame che il marito ha instaurato con la Sorge e la Codegoni.

Delia Duran, presto una sorpresa ad Alex Belli?

“Ci sono ragazze molto belle e capisco che gli uomini siano sensibili, lo sono anch’io come donna. Per dire, Soleil mi piace moltissimo o anche Sophie. Però, per ora, nessuna mi dà fastidio perchè non vedo malizia nè da parte loro nè da parte di Alex“, ha spiegato Delia Duran al settimanale Chi.

Delia, dunque, segue tutte le giornate del marito Alex Belli che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, parla spesso di lei e non ha nascosto il desiderio di poter ricevere una sorpresa come quelle che, nelle scorse puntate, hanno ricevuto Raffaella Fico e Francesca Cipriani che hanno potuto incontrare i rispettivi fidanzati. Delia, dunque, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip nelle prossime puntate?

