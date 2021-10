Delia Duran: “Un figlio con mio marito Alex Belli”/ “Lui ha qualche difficoltà”

Delia Duran si racconta in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 6 ottobre e ribadisce il proprio amore con Alex Belli. Un amore nato tre anni fa e coronato dal matrimonio. Mentre l’attore è nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Delia lo segue attraverso la televisione anche se ammette che è difficile stare lontani. “Stiamo insieme da tre anni e non siamo mai stati lontani più di mezza giornata, Temptation Island a parte”, afferma Delia.

Nessuna gelosia da parte della Duran che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, sta vedendo l’Alex Belli di cui si è innamorata. “Ci sono ragazze molto belle e capisco che gli uomini siano sensibili, lo sono anch’io come donna. Per dire, Soleil mi piace moltissimo o anche Sophie. Però, per ora, nessuna mi dà fastidio perchè non vedo malizia nè da parte loro nè da parte di Alex“, ha aggiunto la Duran.

Delia Duran, un figlio da Alex Belli

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli ha parlato del sogno di avere un figlio non nascondendo il dolore per non esserci ancora riuscito. Delia Duran, attraverso le pagine del settimanale Chi, svela che quella di avere un figlio sarà la priorità quando Alex lascerà la casa del Grande Fratello Vip 2021.

“Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto mentre lui ha qualche difficoltà anche se non grave” – ha spiegato Delia. “Un figlio è un sogno di tutti e due, la cosa più bella per una coppia che si ama e se viene in maniera naturale bene altrimenti andremo a fare l’inseminazione artificiale e lotteremo finchè possibile per averlo. Però, se ad un certo punto dovremo arrenderci per problemi seri, sono certa che continuerò ad amarlo alla follia”, ha aggiunto Delia.

