Delia Duran, moglie Alex Belli/ Nuovo confronto al GF Vip? “Sono arrabbiato…”

Delia Duran tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Dopo il primo confronto durante il quale ha espresso tutta la propria delusione per il rapporto tra il marito e Soleil Sorge, Delia potrebbe tornare per un incontro più pacifico con il marito. Nella casa, durante le varie conversazione con gli altri concorrenti, Alex Belli ha ribadito di amare la moglie, ma di essere arrabbiato con lei. L’attore, infatti, ha spiegato che dall’incontro si aspettava parole d’amore e di sostegno conoscendo il suo carattere. Delia, però, non ha nascosto l’amarezza per ciò che ha visto e ha esortato il marito a rispettarla non andando oltre nel suo rapporto con Soleil Sorge.

Tra un gioco e l’altro, Alex Belli continua a pensare alla moglie e al progetto di vita che hanno insieme. Al Grande Fratello, inoltre, l’attore ha chiesto di poter almeno ricevere una telefonata dalla moglie per tranquillizzarsi. La riceverà questa sera?

Dopo essersi confrontata con Soleil Sorge e Alex Belli, Delia Duran ha scelto la strada del silenzio. La moglie dell’attore non ha più pubblicato foto e post sui social scegliendo di non aggiungere altro. Sposati dallo scorso giugno e innamorati da tre anni, Delia Duran e Alex Belli sognano di formare una famiglia insieme. Un desiderio che sperano di realizzare dopo il Grande Fratello Vip 2021.

Delia, pur essendo delusa dall’atteggiamento di Alex, ribadisce di essere totalmente e perdutamente innamorata del marito che è pronta a sostenere nonostante tutto. Delia, dunque, entrerà nuovamente in casa per rassicurare il marito?

