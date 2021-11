Soleil Sorge: “Sophie Codegoni e Lulù gattemorte con Alex Belli”/ “Baci e…”

Soleil Sorge non ci sta e rifiuta categoricamente l’appellattivo di gattamorta che le ha attribuito Delia Duran, la moglie di Alex Belli, durante il loro confronto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021. Delusa e ferita dalle parole che le ha detto Delia, la Sorge si è sfogata con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Durante il suo sfogo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha puntato il dito contro Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. Secondo la Sorge, infatti, anche l’ex tronista e la principessa avrebbero atteggiamenti da gattamorta con Alex Belli.

In particolare, Soleil spiega come la notte di Halloween, anche Sophie si sia lasciata andare baciando Belli il quale ha successivamente baciato anche Lulù. Con quest’ultima, però, c’è stato un semplice e sfuggente bacio a stampo come ha raccontato la stessa Selssiè a Manuel Bortuzzo.

Soleil Sorge contro Sophie Codegoni e Lulù Selassiè

Soleil Sorge rifiuta l’appellattivo di gattamorta e spiega a Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli perchè. “Ha baciato anche Sophie, però, quale mettono? Il mio. Ha baciato Lulù e con le due non ha lo stesso rapporto che ha con me e quindi con loro è ancora peggio che con me. Però, ovviamente, viene preso il mio bacio e con me c’è davvero solo un’amicizia”, sottolinea.

“Dall’altra parte (Sophie Codegoni) c’era stato interesse dall’ingresso ad oggi. Ha limonato anche lei quando stavamo facendo il bacio cinematografico. L’ha fatto prima con lei ed io continuavo a dire che che avevano messo la lingua”, ha aggiunto la Sorge. Katia Ricciarelli, però, l’ha esortata a non pensare agli altri, ma a se stessa.

