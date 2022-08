Delia Duran, “Non ho mai rinnegato il bacio tra me e Soleil”/ La rivelazione…

Delia Duran replica alle accuse di Dayane Mello: “Eravamo in tre…”

Delia Duran vuole diventare mamma. L’ex gieffina aveva confidato di volere un figlio da Alex Belli. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Delia aveva commosso i telespettatori. In un’intervista al Settimanale Mio, Delia ha rivelato che nel caso in cui avesse un figlio le piacerebbe potersi confrontare con lui su tutto: “Gli insegnerò che potrà essere libero di parlare di tutto, della vita, dello studio, della professione. Mia mamma non mi permetteva di parlare con gli adulti e gli errori più grandi li ho commessi perché non avevo informazioni. Sarò una mamma molto libera nel dire a mio figlio cos’è l’amore e cos’è il sesso. E lui dovrà esserlo altrettanto di decidere della sua vita”, ha spiegato.

Delia Duran ha poi replicato a Dayane Mello che nelle scorse settimane aveva accusato lei e Alex Belli di aver usato Soleil Sorge per visibilità. La modella venezuelana però ha respinto le accuse: “Le sue parole sono al vento. Eravamo in tre, lei era con lui, le cose sono successe. C’è stata una bellissima amicizia e una certa affinità tra loro, ci sono stati sbagli ma del resto siamo umani. Quando è scattato il bacio tra me e Soleil non l’ho mai rinnegato”. Delia ha spiegato di essere stata vera dall’inizio e di essersi meritata la finale al Grande Fratello Vip.

Delia Duran vuota il sacco su Lory Del Santo e Marco Cucolo

Delia Duran ha sostenuto Lory Del Santo e Marco Cucolo durante l’esperienza dell’Isola dei Famosi. Delia conosce Lory Del Santo da dieci anni e tra loro è nata una bella amicizia: “Feci le prime foto con suo figlio Devin che è un grandissimo fotografo. Ci frequentiamo poco per i nostri impegni ma tra noi c’è un rapporto bellissimo”. Delia Duran ha poi commentato la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo. Durante la scorsa edizione, Lory Del Santo aveva deciso di lasciare Marco dopo che lui non aveva preso le sue difese. Delia ha commentato: “Mi dispiace per quello che è successo tra loro all’Isola ma hanno fatto pace. Lui è molto più maturo della sua età, è un uomo stupendo e si completano”.

Delia parteciperebbe mai all’Isola dei Famosi? La modella ha rivelato: “E’ un’esperienza bella da fare”. Dopo il reality, Delia ha ricevuto tantissime proposte di lavoro. Si vocifera tra l’altro che proprio lei sia una delle prossime concorrenti con Alex Belli a Pechino Express. I due ex gieffini potrebbero prendere parte alla prossima edizione del reality e con loro potrebbero esserci anche Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi.











