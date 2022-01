Delia Duran “Paparazzata col bacio era finta”/ “Alex Belli? Rottura totale perché…”

È già tempo di confessioni per Delia Duran al Grande Fratello Vip 2021. A poche ore dal suo ingresso nella Casa, la modella si è subito mesa in gioco. Al termine della puntata, si è confrontata con altri concorrenti, tra cui Miriana Trevisan, dicendo la verità sulla paparazzata con l’imprenditore partenopeo Carlo Cuozzo mentre il marito Alex Belli era nella Casa. «Sono io la vittima, non Soleil. Erano in due a fare questa cosa. Tu hai iniziato questo teatrino insieme a lui, non sono stata io», ha detto. E poi sulla paparazzata: «Vi confermo che era per farlo ingelosire, io sono molto onesta. Era palese ragazzi. Non l’ho baciato davvero».

A quel punto è intervenuta Manila Nazzaro che ha rimarcato a Delia Duran come il suo atteggiamento, secondo il suo punto di vista, sia stato sbagliato. «Rispondere con la stessa medaglia secondo me non ha seno, non è costruttivo. Se vuoi dimostrare che non sei come Alex, non devi fare le cose che ha fatto Alex».

Per molti concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 è difficile comprendere le ragioni per cui Delia Duran abbia deciso di partecipare al reality anziché provare a risolvere la crisi con Alex Belli. «Lui si è isolato, non parlava più e questa cosa ha portato alla rottura totale». Dunque, la loro relazione si stava complicando ogni giorno di più. Delia Duran ha raccontato che litigavano ogni giorno, per questo la modella ha deciso di prendere le distanze dal marito e di cogliere l’occasione di entrare al Grande Fratello Vip 2021 per riflettere e capire cosa fare della loro relazione.

Invece per Manila Nazzaro stare nella Casa non le servirà a capire i comportamenti di Alex Belli ma solo a riflettere su se stessa: «Se sei qui per pensare a te ti do ragione, ma le risposte con Alex le trovi con lui». L’ex Miss Italia ha quindi aggiunto: «Lascia l’ascia di guerra, seppelliscila». Ma le ha anche consigliato di non attaccare Soleil Sorge: «Io sono qui per me, non per Soleil. Magari la parte che manca al pubblico è il mio racconto».

