Delia Duran: “Soleil Sorge è una donna sporca”/ “É andata in bagno e ha lasciato…”

Appare destinata a durare ancora poco la pace tra Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo essersi scontrate per Alex Belli, Delia e Soleil potrebbero presto scontrarsi per motivi di convivenza. Trascorrere le giornate nella stessa casa, ventiquattro ore su ventiquattro, infatti, potrebbe presto portare ad un nuovo e acceso scontro tra le due donne. Tutto potrebbe nascere da alcune dichiarazioni di Delia che potrebbero essere mostrate durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera su canale 5. Mentre si trovava nella zona biliardo, di fronte al bagno, Delia si stava confidando con Miriana Trevisan con cui ha instaurato un bel rapporto.

Stella, stylist Alex Belli "Siamo anche amanti"/ "Con lui e Delia sessualità libera"

Le due donne hanno parlato ancora del matrimonio di Delia con Alex Belli per poi cambiare radicalmente argomento. La Duran, infatti, si è lasciata andare ad una riflessione su Soleil Sorge e sull’igiene della casa.

Delia Duran contro Soleil Sorge: stavolta per l’igiene

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran si dedica ogni giorno alla pulizia dei vari ambienti. Nelle scorse ore si è così lasciata andare ad uno sfogo su Soleil Sorge durante una chiacchierata con Miriana Trevisan che è rimasta incredula di fronte alle parole di Delia. “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna! […] A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…“, avrebbe detto Delia come riporta Biccy.

Soleil Sorge e Alex Belli, il flirt continua a distanza/ Al “Belli check" risponde "Tu si na cosa grande"

Miriana Trevisa, tuttavia, non sarebbe rimasta in silenzio difendendo immediatamente la Sorge: “Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così“.

LEGGI ANCHE:

Soleil scatena l'ira di Manila Nazzaro "Veramente str*nza"/ Cos'è successo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA